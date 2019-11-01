Може там запитати?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:54
Додано: Суб 02 лис, 2019 08:36
может модератора за редфорум блокировать НАВСЕГДА пользователя,на коммунистической флудилке за хайп это делают за глаза.Думаю и тут будет нормальной практикой.
никому не верю
Додано: Суб 02 лис, 2019 11:41
Ага, и за обсуждение Альфа-банка надо банить, ибо он - красный )
Додано: Суб 02 лис, 2019 12:02
І ходить під ФСБ супостата пу. Ні?
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Додано: Суб 02 лис, 2019 12:30
ні
+50грн !
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Додано: Суб 02 лис, 2019 12:47
Почему так ? Речь про другой форум с его правилами и его тараканами, никакого отношения к форуму финанс.юа не имеют,тем более там обсуждение в топе-умирающий сдма,и все про способы не платить за услуги мобильной связи....
никому не верю
Додано: Суб 02 лис, 2019 13:25
Та ну его тот красный форум. Пишите лучше про Спортбанк.
Додано: Суб 02 лис, 2019 17:46
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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