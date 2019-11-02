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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:54
greenozon написав:
хто в курсі від чого така дивна назва форуму
red ред (червоний)
Може там запитати?
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rollo
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Додано: Суб 02 лис, 2019 08:36
rollo написав: greenozon написав:
хто в курсі від чого така дивна назва форуму
red ред (червоний)
Може там запитати?
может модератора за редфорум блокировать НАВСЕГДА пользователя,на коммунистической флудилке за хайп это делают за глаза.Думаю и тут будет нормальной практикой.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 11:41
Ага, и за обсуждение Альфа-банка надо банить, ибо он - красный )
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mustbe
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Додано: Суб 02 лис, 2019 12:02
mustbe написав:
Ага, и за обсуждение Альфа-банка надо банить, ибо он - красный )
І ходить під ФСБ супостата пу. Ні?
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Додано: Суб 02 лис, 2019 12:47
mustbe написав:
Ага, и за обсуждение Альфа-банка надо банить, ибо он - красный )
Почему так ? Речь про другой форум с его правилами и его тараканами, никакого отношения к форуму финанс.юа не имеют,тем более там обсуждение в топе-умирающий сдма,и все про способы не платить за услуги мобильной связи....
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Додано: Суб 02 лис, 2019 13:25
sens написав: mustbe написав:
Ага, и за обсуждение Альфа-банка надо банить, ибо он - красный )
Почему так ? Речь про другой форум с его правилами и его тараканами, никакого отношения к форуму финанс.юа не имеют,тем более там обсуждение в топе-умирающий сдма,и все про способы не платить за услуги мобильной связи....
Та ну его тот красный форум. Пишите лучше про Спортбанк.
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rollo
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Додано: Суб 02 лис, 2019 17:46
greenozon написав:
ні
Чистокровний гейропейський люксембуржець, якщо не секрет?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 08:16
sens написав: mustbe написав:
Ага, и за обсуждение Альфа-банка надо банить, ибо он - красный )
Почему так ? Речь про другой форум с его правилами и его тараканами, никакого отношения к форуму финанс.юа не имеют,тем более там обсуждение в топе-умирающий сдма,и все про способы не платить за услуги мобильной связи....
Горбачевський, це ви?
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Додано: Нед 03 лис, 2019 08:32
Кочевник написав: sens написав: mustbe написав:
Ага, и за обсуждение Альфа-банка надо банить, ибо он - красный )
Почему так ? Речь про другой форум с его правилами и его тараканами, никакого отношения к форуму финанс.юа не имеют,тем более там обсуждение в топе-умирающий сдма,и все про способы не платить за услуги мобильной связи....
Горбачевський, це ви?
Нє. Старий вояка сенс з одеси мами. Старік мобілич з кійова. Це різні люди.
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