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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 23:00

  VetalUA написав:продукт сыроват и думается мне не взлетит
в Киеве видел билборд - какашка на фоне природы. Весьма концептуально
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 23:35

  VetalUA написав:продукт сыроват и думается мне не взлетит

На 01.04.19 в оксі банку було всього ... 1,5к карток))) так що точно не взлетить,але щось цікаве запропонують. Просто гроші так не вкладували)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 13:20

  VetalUA написав:продукт сыроват и думается мне не взлетит

Взлетит - не взлетит. Пока есть - нужно пользоваться.
rollo
 
Повідомлень: 106
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 22:14

  rollo написав:
  VetalUA написав:продукт сыроват и думается мне не взлетит

Взлетит - не взлетит. Пока есть - нужно пользоваться.

пользуемся и ждем интересности)
VetalUA
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 23:39

  VetalUA написав:
  rollo написав:
  VetalUA написав:продукт сыроват и думается мне не взлетит

Взлетит - не взлетит. Пока есть - нужно пользоваться.

пользуемся и ждем интересности)

Немного осталось подождать для вывода первого кешбэка или интересностей)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:51

спортивный кешбэк

Выплатили кешбэк по двум картам.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 09:02

Sportbank

Доброго часу, хто вже має досвід користування новим продуктом, як вам?
R3WIND
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:03

  R3WIND написав:Доброго часу, хто вже має досвід користування новим продуктом, як вам?

Поки норм. Кешбек дають.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 11:52

tarasum
forumman38 написав:
tarasum
Восток

Картка востока звичайна підходить чи можна і сільпошну? Смс код в інет банкінгу?

Уже убрали после обновления
закрыл счёт
forumman38
 
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