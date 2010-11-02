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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 жов, 2019 23:00
VetalUA написав:
продукт сыроват и думается мне не взлетит
в Киеве видел билборд - какашка на фоне природы. Весьма концептуально
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 29 жов, 2019 23:35
VetalUA написав:
продукт сыроват и думается мне не взлетит
На 01.04.19 в оксі банку було всього ... 1,5к карток))) так що точно не взлетить,але щось цікаве запропонують. Просто гроші так не вкладували)))
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tarasum
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Додано: Сер 30 жов, 2019 13:20
VetalUA написав:
продукт сыроват и думается мне не взлетит
Взлетит - не взлетит. Пока есть - нужно пользоваться.
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rollo
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Додано: Сер 30 жов, 2019 22:14
rollo написав: VetalUA написав:
продукт сыроват и думается мне не взлетит
Взлетит - не взлетит. Пока есть - нужно пользоваться.
пользуемся и ждем интересности)
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VetalUA
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Додано: Сер 30 жов, 2019 23:39
VetalUA написав: rollo написав: VetalUA написав:
продукт сыроват и думается мне не взлетит
Взлетит - не взлетит. Пока есть - нужно пользоваться.
пользуемся и ждем интересности)
Немного осталось подождать для вывода первого кешбэка или интересностей)
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rollo
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Додано: Чет 31 жов, 2019 22:51
Выплатили кешбэк по двум картам.
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rollo
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Додано: Пон 04 лис, 2019 09:02
Доброго часу, хто вже має досвід користування новим продуктом, як вам?
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R3WIND
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Додано: Пон 04 лис, 2019 12:03
R3WIND написав:
Доброго часу, хто вже має досвід користування новим продуктом, як вам?
Поки норм. Кешбек дають.
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rollo
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Додано: Пон 11 лис, 2019 11:52
tarasum
forumman38 написав:
tarasum
Восток
Картка востока звичайна підходить чи можна і сільпошну? Смс код в інет банкінгу?
Уже убрали после обновления
закрыл счёт
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forumman38
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Додано: Суб 30 лис, 2019 00:21
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greenozon
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