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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 12:08

  slasva написав:Уже подал заявку и дали 45000 лимита, максимум без справок.

Много кредиток в наличии?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 15:20

  Vorlon написав:
  slasva написав:Уже подал заявку и дали 45000 лимита, максимум без справок.

Много кредиток в наличии?

Куча, 8 вроде.
slasva
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 18:25

Re: ОКСІ БАНК

slasva написав:
  Vorlon написав:
  slasva написав:Уже подал заявку и дали 45000 лимита, максимум без справок.

Много кредиток в наличии?

Куча, 8 вроде.

Кому дали кр.лимит.
Они озвучили-уведомили о нем?
Как? Пушем?

Мне ответили карта готова и все.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 21:34

  BigMan написав:Кому дали кр.лимит.
Они озвучили-уведомили о нем?
Как? Пушем?

Мне ответили карта готова и все.

После получения карты подал заявку в приложении, перезвонили с городского 0443933931, задали вопросы о работе и доходах, сказали ждать ответа, потом уведомили пушем.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 22:37

Re: ОКСІ БАНК

Bosstone написав:
  BigMan написав:Кому дали кр.лимит.
Они озвучили-уведомили о нем?
Как? Пушем?

Мне ответили карта готова и все.

После получения карты подал заявку в приложении, перезвонили с городского 0443933931, задали вопросы о работе и доходах, сказали ждать ответа, потом уведомили пушем.

И в пуше был указан кр.лим. или нет?
Может устно озвучили размер ?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 23:15

Re: ОКСІ БАНК

  BigMan написав:И в пуше был указан кр.лим. или нет?
Может устно озвучили размер ?

Да, в пуше сумма. Устно окончательный лимит не озвучивают. Назвали только максимально возможный без подтверждения документами - 45 тыс.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 11:58

Мобильный банк с акцентом на спорт: интервью с основателями sportbank
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 09:14

Одновременно с поднятием процента на остаток по карте введена комиссия за исходящие p2p через сторонние сервисы :(
Vorlon
 
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