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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 гру, 2019 12:08
slasva написав:
Уже подал заявку и дали 45000 лимита, максимум без справок.
Много кредиток в наличии?
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Vorlon
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Додано: Суб 21 гру, 2019 15:20
Vorlon написав: slasva написав:
Уже подал заявку и дали 45000 лимита, максимум без справок.
Много кредиток в наличии?
Куча, 8 вроде.
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slasva
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Додано: Суб 21 гру, 2019 18:25
slasva написав: Vorlon написав: slasva написав:
Уже подал заявку и дали 45000 лимита, максимум без справок.
Много кредиток в наличии?
Куча, 8 вроде.
Кому дали кр.лимит.
Они озвучили-уведомили о нем?
Как? Пушем?
Мне ответили карта готова и все.
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BigMan
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Додано: Суб 21 гру, 2019 21:34
BigMan написав:
Кому дали кр.лимит.
Они озвучили-уведомили о нем?
Как? Пушем?
Мне ответили карта готова и все.
После получения карты подал заявку в приложении, перезвонили с городского 0443933931, задали вопросы о работе и доходах, сказали ждать ответа, потом уведомили пушем.
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Bosstone
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Додано: Суб 21 гру, 2019 22:37
Bosstone написав: BigMan написав:
Кому дали кр.лимит.
Они озвучили-уведомили о нем?
Как? Пушем?
Мне ответили карта готова и все.
После получения карты подал заявку в приложении, перезвонили с городского 0443933931, задали вопросы о работе и доходах, сказали ждать ответа, потом уведомили пушем.
И в пуше был указан кр.лим. или нет?
Может устно озвучили размер ?
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BigMan
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Додано: Суб 21 гру, 2019 23:15
BigMan написав:
И в пуше был указан кр.лим. или нет?
Может устно озвучили размер ?
Да, в пуше сумма. Устно окончательный лимит не озвучивают. Назвали только максимально возможный без подтверждения документами - 45 тыс.
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Bosstone
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Додано: Пон 23 гру, 2019 11:58
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Vorlon
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Додано: Вів 24 гру, 2019 09:14
Одновременно с поднятием процента на остаток по карте введена комиссия за исходящие p2p через сторонние сервисы
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Vorlon
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