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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2019 12:21
slasva написав: mustbe написав:
Не успели познакомиться - и уже прощаемся )
Почему?
Зачем нужен такой банк, который за собственные деньги клиента берёт комиссию? Собственные деньги клиента облагаться комиссией не должны.
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Kevin
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Додано: Вів 24 гру, 2019 12:29
Kevin написав: slasva написав: mustbe написав:
Не успели познакомиться - и уже прощаемся )
Почему?
Зачем нужен такой банк, который за собственные деньги клиента берёт комиссию? Собственные деньги клиента облагаться комиссией не должны.
Моно, например, лучше в этом плане?
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rollo
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Додано: Вів 24 гру, 2019 12:35
rollo написав: Kevin написав:
Зачем нужен такой банк, который за собственные деньги клиента берёт комиссию? Собственные деньги клиента облагаться комиссией не должны.
Моно, например, лучше в этом плане?
Моно не только не берет комиссию - он ещё чужую возмещает
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Додано: Вів 24 гру, 2019 12:51
Судя по всему, Спортбанк и их кредитный союз передают персональные данные клиентов другим кредитным союзам. Сегодня за 20 минут позвонили/прислали смс уже 5! компаний, причем одна за другой
Ранее лишь рискнул получить кред. лимит в спортбанке.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 12:57
Kevin написав: slasva написав: mustbe написав:
Не успели познакомиться - и уже прощаемся )
Почему?
Зачем нужен такой банк, который за собственные деньги клиента берёт комиссию? Собственные деньги клиента облагаться комиссией не должны.
О какой комиссии речь?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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anis
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Додано: Вів 24 гру, 2019 13:18
Stringer написав: rollo написав: Kevin написав:
Зачем нужен такой банк, который за собственные деньги клиента берёт комиссию? Собственные деньги клиента облагаться комиссией не должны.
Моно, например, лучше в этом плане?
Моно не только не берет комиссию - он ещё чужую возмещает
Точно! Нужно пойти и выпить кофе. Устал, наверное.
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rollo
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:43
Avatar написав:
Судя по всему, Спортбанк и их кредитный союз передают персональные данные клиентов другим кредитным союзам. Сегодня за 20 минут позвонили/прислали смс уже 5! компаний, причем одна за другой
Ранее лишь рискнул получить кред. лимит в спортбанке.
Комрады, кто отправлял заявку на кред. лимит, подскажите, плиз, на вас тоже впоследствии финкомпании открыли охоту?
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:11
Avatar написав: Avatar написав:
Судя по всему, Спортбанк и их кредитный союз передают персональные данные клиентов другим кредитным союзам. Сегодня за 20 минут позвонили/прислали смс уже 5! компаний, причем одна за другой
Ранее лишь рискнул получить кред. лимит в спортбанке.
Комрады, кто отправлял заявку на кред. лимит, подскажите, плиз, на вас тоже впоследствии финкомпании открыли охоту?
Мав таку проблему з таскомом. Задавайте питання звідки взяли ваш номер?! Походу є одна контора яка роздає номер всім,вичислити не зміг оскільки вибіркового спамять. Закономірності немає,признатися не хочуть,додатково маскуються під іншими неіснуючими назвами
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tarasum
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:19
tarasum написав: Avatar написав: Avatar написав:
Судя по всему, Спортбанк и их кредитный союз передают персональные данные клиентов другим кредитным союзам. Сегодня за 20 минут позвонили/прислали смс уже 5! компаний, причем одна за другой
Ранее лишь рискнул получить кред. лимит в спортбанке.
Комрады, кто отправлял заявку на кред. лимит, подскажите, плиз, на вас тоже впоследствии финкомпании открыли охоту?
Мав таку проблему з таскомом. Задавайте питання звідки взяли ваш номер?! Походу є одна контора яка роздає номер всім,вичислити не зміг оскільки вибіркового спамять. Закономірності немає,признатися не хочуть,додатково маскуються під іншими неіснуючими назвами
Та спрашивал. Говорят, типо заявка на кредит у них есть (но не говорят откуда).
Одна, правда, прокололась и сказала "ну из этого, из монитора"
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:10
Треба контору вичислити що номера роздає. Треба їх довбати,бо надоїли. Є центральна контора,що всі розсилає,якщо взнаєм,то можна відписатися від спаму. Мені приходить до 10смс спаму в місяць (((
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tarasum
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mustbe
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