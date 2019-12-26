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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 12:21

  slasva написав:
  mustbe написав:Не успели познакомиться - и уже прощаемся )

Почему?


Зачем нужен такой банк, который за собственные деньги клиента берёт комиссию? Собственные деньги клиента облагаться комиссией не должны.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 12:29

  Kevin написав:
  slasva написав:
  mustbe написав:Не успели познакомиться - и уже прощаемся )

Почему?


Зачем нужен такой банк, который за собственные деньги клиента берёт комиссию? Собственные деньги клиента облагаться комиссией не должны.

Моно, например, лучше в этом плане?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 12:35

  rollo написав:
  Kevin написав:
Зачем нужен такой банк, который за собственные деньги клиента берёт комиссию? Собственные деньги клиента облагаться комиссией не должны.

Моно, например, лучше в этом плане?

Моно не только не берет комиссию - он ещё чужую возмещает 8)
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 12:51

СПАМ

Судя по всему, Спортбанк и их кредитный союз передают персональные данные клиентов другим кредитным союзам. Сегодня за 20 минут позвонили/прислали смс уже 5! компаний, причем одна за другой :evil:
Ранее лишь рискнул получить кред. лимит в спортбанке.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 12:57

Re: ОКСІ БАНК

Kevin написав:
  slasva написав:
  mustbe написав:Не успели познакомиться - и уже прощаемся )

Почему?


Зачем нужен такой банк, который за собственные деньги клиента берёт комиссию? Собственные деньги клиента облагаться комиссией не должны.
О какой комиссии речь?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
anis
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:18

  Stringer написав:
  rollo написав:
  Kevin написав:
Зачем нужен такой банк, который за собственные деньги клиента берёт комиссию? Собственные деньги клиента облагаться комиссией не должны.

Моно, например, лучше в этом плане?

Моно не только не берет комиссию - он ещё чужую возмещает 8)

Точно! Нужно пойти и выпить кофе. Устал, наверное. :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:43

  Avatar написав:Судя по всему, Спортбанк и их кредитный союз передают персональные данные клиентов другим кредитным союзам. Сегодня за 20 минут позвонили/прислали смс уже 5! компаний, причем одна за другой :evil:
Ранее лишь рискнул получить кред. лимит в спортбанке.

Комрады, кто отправлял заявку на кред. лимит, подскажите, плиз, на вас тоже впоследствии финкомпании открыли охоту?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:11

  Avatar написав:
  Avatar написав:Судя по всему, Спортбанк и их кредитный союз передают персональные данные клиентов другим кредитным союзам. Сегодня за 20 минут позвонили/прислали смс уже 5! компаний, причем одна за другой :evil:
Ранее лишь рискнул получить кред. лимит в спортбанке.

Комрады, кто отправлял заявку на кред. лимит, подскажите, плиз, на вас тоже впоследствии финкомпании открыли охоту?

Мав таку проблему з таскомом. Задавайте питання звідки взяли ваш номер?! Походу є одна контора яка роздає номер всім,вичислити не зміг оскільки вибіркового спамять. Закономірності немає,признатися не хочуть,додатково маскуються під іншими неіснуючими назвами
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:19

  tarasum написав:
  Avatar написав:
  Avatar написав:Судя по всему, Спортбанк и их кредитный союз передают персональные данные клиентов другим кредитным союзам. Сегодня за 20 минут позвонили/прислали смс уже 5! компаний, причем одна за другой :evil:
Ранее лишь рискнул получить кред. лимит в спортбанке.

Комрады, кто отправлял заявку на кред. лимит, подскажите, плиз, на вас тоже впоследствии финкомпании открыли охоту?

Мав таку проблему з таскомом. Задавайте питання звідки взяли ваш номер?! Походу є одна контора яка роздає номер всім,вичислити не зміг оскільки вибіркового спамять. Закономірності немає,признатися не хочуть,додатково маскуються під іншими неіснуючими назвами

Та спрашивал. Говорят, типо заявка на кредит у них есть (но не говорят откуда).
Одна, правда, прокололась и сказала "ну из этого, из монитора" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:10

Re: ОКСІ БАНК

Треба контору вичислити що номера роздає. Треба їх довбати,бо надоїли. Є центральна контора,що всі розсилає,якщо взнаєм,то можна відписатися від спаму. Мені приходить до 10смс спаму в місяць (((
tarasum
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