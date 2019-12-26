tarasum
смс то ще нічо, а от є в 100 раз гірший спам - телефонні дзвінки із Берліну - дзвонить якась наволоч щодня і мовчить (робот)
в інтернеті нарив що це форекс - гів..о пропонують
зовсім берега потеряли ур**
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:23
tarasum
смс то ще нічо, а от є в 100 раз гірший спам - телефонні дзвінки із Берліну - дзвонить якась наволоч щодня і мовчить (робот)
в інтернеті нарив що це форекс - гів..о пропонують
зовсім берега потеряли ур**
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:59
Re: ОКСІ БАНК
Ага, то от хто це був, оксі форекс. Раз і жи вий хтось звонив питав чи не цікавлюсь додатковими доходами
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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