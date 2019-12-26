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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:23

tarasum
смс то ще нічо, а от є в 100 раз гірший спам - телефонні дзвінки із Берліну - дзвонить якась наволоч щодня і мовчить (робот)
в інтернеті нарив що це форекс - гів..о пропонують
зовсім берега потеряли ур**
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:59

Re: ОКСІ БАНК

  greenozon написав:телефонні дзвінки із Берліну - дзвонить якась наволоч щодня і мовчить (робот)

Ага, то от хто це був, оксі форекс. Раз і жи вий хтось звонив питав чи не цікавлюсь додатковими доходами :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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П'ят 27 гру, 2019 19:12
tarasum

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ОКСІ БАНК (152)
27.12.2019 19:59
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