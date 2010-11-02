tarasum
смс то ще нічо, а от є в 100 раз гірший спам - телефонні дзвінки із Берліну - дзвонить якась наволоч щодня і мовчить (робот)
в інтернеті нарив що це форекс - гів..о пропонують
зовсім берега потеряли ур**
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:23
tarasum
смс то ще нічо, а от є в 100 раз гірший спам - телефонні дзвінки із Берліну - дзвонить якась наволоч щодня і мовчить (робот)
в інтернеті нарив що це форекс - гів..о пропонують
зовсім берега потеряли ур**
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:59
Re: ОКСІ БАНК
Ага, то от хто це був, оксі форекс. Раз і жи вий хтось звонив питав чи не цікавлюсь додатковими доходами
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:05
мені ця форексна гидота звонила десь два тижні підряд, щодня
в різний час (але денний)
Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:11
Я клиент этого заведения, и мне "берлинский форекс" не звонил.
Зато звонил моему другу после размещения депо в привате
Так что видимо базы сливают мелкими частями, из разных источников
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:51
забув додати саму підлу пакість берлінського форекса -
тел. номер із якого дзвонять - щоразу ІНШИЙ!
Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:18
Re: ОКСІ БАНК
Ввели нову комісії при використанні карти поза межами додатку. Відображатися після операції
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