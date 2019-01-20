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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:23

tarasum
смс то ще нічо, а от є в 100 раз гірший спам - телефонні дзвінки із Берліну - дзвонить якась наволоч щодня і мовчить (робот)
в інтернеті нарив що це форекс - гів..о пропонують
зовсім берега потеряли ур**
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:59

Re: ОКСІ БАНК

  greenozon написав:телефонні дзвінки із Берліну - дзвонить якась наволоч щодня і мовчить (робот)

Ага, то от хто це був, оксі форекс. Раз і жи вий хтось звонив питав чи не цікавлюсь додатковими доходами :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:05

мені ця форексна гидота звонила десь два тижні підряд, щодня
в різний час (але денний)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:11

Я клиент этого заведения, и мне "берлинский форекс" не звонил.
Зато звонил моему другу после размещения депо в привате :)

Так что видимо базы сливают мелкими частями, из разных источников
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:51

забув додати саму підлу пакість берлінського форекса -
тел. номер із якого дзвонять - щоразу ІНШИЙ!
:oops:
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:18

Re: ОКСІ БАНК

Ввели нову комісії при використанні карти поза межами додатку. Відображатися після операції
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:35

  tarasum написав:Ввели нову комісії при використанні карти поза межами додатку. Відображатися після операції

це як?
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