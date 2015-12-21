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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 січ, 2020 14:49
Bosstone написав: rollo написав: ramzes4 написав:
Комісія не береться за поповнення картки Sportbank будь-яким чином.
Попробуйте пополнить карту спортбанка каким - либо образом с карты другого банка, только не приложением спортбанка, и потом нам расскажете.
Ну, я проверял. Не взяли. Другое дело, что по тарифам имеют право взять. Еще раз перечитал тарифы, там бесплатное пополнение карты только своим приложением. Зачисление безналичным переводом по номеру счета бесплатное, зачисление по номеру карты чужим сервисом платное.
Так писали выше: комиссию позже нарисуют.
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rollo
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Додано: Пон 06 січ, 2020 15:04
rollo написав:
Так писали выше: комиссию позже нарисуют.
Так в этом то и вопрос. Если у спорта комиссия начисляется в момент транзакции и списывается в момент проводки, то это одно. У меня этот перевод уже провелся и комиссию не списали. Если вы намекаете, что спишут задним числом, когда ответственные за это выйдут от затяжных выходных, то это другое. Будем надеятся, что простят. Тем более, что клиентов об изменении тарифов не уведомляли. Просто тихо заменили файл.
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Bosstone
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Додано: Пон 06 січ, 2020 18:51
я пока не понял смысла извращения пополнения спорта посредством сторонних р2р сервисов, когда есть родной?
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Ромасик
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Додано: Пон 06 січ, 2020 18:56
Ромасик написав:
я пока не понял смысла извращения пополнения спорта посредством сторонних р2р сервисов, когда есть родной?
все просто. привычка. сторонние сервисы иногда бывают много удобнее чем родные.
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novichok
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Додано: Пон 06 січ, 2020 19:47
novichok
Удобнее чем? Особенно Моно "удобен", где карты можно прописать только контакту из адресной книги. Добавлять себя туда ради этого - маразм редкий!
Только с ПУМБом понятно - там без вариантов...
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Vorlon
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Додано: Пон 06 січ, 2020 19:53
Vorlon написав:novichok
Удобнее чем? Особенно Моно "удобен", где карты можно прописать только контакту из адресной книги. Добавлять себя туда ради этого - маразм редкий!
Только с ПУМБом понятно - там без вариантов...
Насчет моно Ваша информация устарела, уже можно сохранить карту без привязки к номеру в списке контактов.
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Bosstone
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Додано: Пон 06 січ, 2020 19:58
Vorlon написав:novichok
Удобнее чем? Особенно Моно "удобен", где карты можно прописать только контакту из адресной книги. Добавлять себя туда ради этого - маразм редкий!
Только с ПУМБом понятно - там без вариантов...
и обидно, что ТАС стал брать комисс за Р2Р, правда?
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novichok
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Додано: Пон 06 січ, 2020 20:00
novichok
Неприятно, но не фатально - без него можно обойтись...
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Додано: Вів 07 січ, 2020 19:33
novichok написав:
и обидно, что ТАС стал брать комисс за Р2Р, правда?
Ще не бере.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 08 січ, 2020 01:44
От і практик підтягнувся. Квесторе_поверніться, ану швиденько навчіть нас слати ТАСькою р2р без комісії, поки представник не бачить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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