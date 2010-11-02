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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:21

Re: ОКСІ БАНК

  tarasum написав:Куда писати

Нуна добить их на мордокниге
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:01

  Vorlon написав:Так уже обсудили, что есть комиссия с конца декабря кажется. И в тарифах отражено. Не пользуйтесь ПУМБом!
+1
  clientage написав:
  Vorlon написав:Не пользуйтесь ПУМБом!

та ничем не пользуйтесь, тока р2р от самого СпиртБанка :idea:

не вижу проблемы, пользуйтесь моней. А, не дает 10%...??
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:03

Re: ОКСІ БАНК

clientage написав:anis, агаа, ну подождемс вечера 8го числа :)
Уже и вечер прошел и 9го настало, пока ничего не списало. Ну как бы и не должно)))
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:18

Re: ОКСІ БАНК

Vorlon написав:
  tarasum написав:Нові покращені тарифи. Комісія ніде не відображають,скріни 6 і 8 січня

Так уже обсудили, что есть комиссия с конца декабря кажется. И в тарифах отражено. Не пользуйтесь ПУМБом!
Пумбом точно не стоит, с можно проблем нет с этим
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:00

  anis написав:
clientage написав:anis, агаа, ну подождемс вечера 8го числа :)
Уже и вечер прошел и 9го настало, пока ничего не списало. Ну как бы и не должно)))

Списують пакетом,не кожну операцію окремо) буде комісія)
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:03

Re: ОКСІ БАНК

tarasum написав:
  anis написав:
clientage написав:anis, агаа, ну подождемс вечера 8го числа :)
Уже и вечер прошел и 9го настало, пока ничего не списало. Ну как бы и не должно)))

Списують пакетом,не кожну операцію окремо) буде комісія)
С декабря пакет ещё мой не пришел значит)
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anis
 
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