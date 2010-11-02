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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 січ, 2020 14:21
tarasum написав:
Куда писати
Нуна добить их на мордокниге
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 09 січ, 2020 16:01
Vorlon написав:
Так уже обсудили, что есть комиссия с конца декабря кажется. И в тарифах отражено. Не пользуйтесь ПУМБом!
+1
clientage написав: Vorlon написав:
Не пользуйтесь ПУМБом!
та ничем не пользуйтесь, тока р2р от самого СпиртБанка
не вижу проблемы, пользуйтесь моней. А, не дает 10%...??
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Додано: Чет 09 січ, 2020 19:03
clientage написав:anis
, агаа, ну подождемс вечера 8го числа
Уже и вечер прошел и 9го настало, пока ничего не списало. Ну как бы и не должно)))
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Додано: Чет 09 січ, 2020 19:18
Vorlon написав: tarasum написав:
Нові покращені тарифи. Комісія ніде не відображають,скріни 6 і 8 січня
Так уже обсудили, что есть комиссия с конца декабря кажется. И в тарифах отражено. Не пользуйтесь ПУМБом!
Пумбом точно не стоит, с можно проблем нет с этим
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Додано: Чет 09 січ, 2020 20:00
anis написав: clientage написав:anis
, агаа, ну подождемс вечера 8го числа
Уже и вечер прошел и 9го настало, пока ничего не списало. Ну как бы и не должно)))
Списують пакетом,не кожну операцію окремо) буде комісія)
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tarasum
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Додано: Чет 09 січ, 2020 20:03
tarasum написав: anis написав: clientage написав:anis
, агаа, ну подождемс вечера 8го числа
Уже и вечер прошел и 9го настало, пока ничего не списало. Ну как бы и не должно)))
Списують пакетом,не кожну операцію окремо) буде комісія)
С декабря пакет ещё мой не пришел значит)
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anis
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