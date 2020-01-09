спорт банком вихід без комісії...іншим агрегатором вже коміс?
Правильно тлумачу?
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:02
спорт банком вихід без комісії...іншим агрегатором вже коміс?
Правильно тлумачу?
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:13
нет не правильно!
выход всегда был с % с спортприложения, сейчас ввели % и со стороних сервисов, раньше был без%
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:24
1. Просил 15000.
2. Никаких обзвонов и пыток, автоматизированно, два шага. На втором нужно было поставить галочку на вопрос о занятости, я поставил "другое". Затем советовали пить кофе и ждать.
Подавал заявку вчера, часов в 11.00 сегодня еще нужно было пить кофе.
В обед открыл приложение и там стоит 5000.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:25
Anis, дякую за уточнення.
Заходити тільки не суму витрат.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:55
люди, ви тарифи хоч читаєте, чи виключно свої фантазії видаєте за дійсність?
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:12
Вот один из скринов из бета-группы:
Плюс там есть аналогичные вопросы по поводу отображения комиссий и "тихого" изменения тарифов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:26
Вкладчик1234 1) цей скрін мені абсолютно ні про що не говорить 2) "дружбу" спорту з пумою уже давно обсмоктали. Там єдине, що можна сказати, що банка, як і інші банки (Беня, Валя, Міха) тихенько ввела комісію і зібрала кеш для підгодовування місцевих поросят
пс. при чому вказану доріжку пума-спорт я вважаю екзотичною, і на неї попалися особливі поціновувачі, на відміну від зальотів інших вказаних мною банок.
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 10 січ, 2020 16:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:32
Так це комісія на вхід...в ЕксБєні на крелитку такого немає.
Ну ів Валі немає і в Міхи не було.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:38
уви і ах
У Валі, здається, є комісія на вхід по СЕПу, принаймні на дебетну карту.
А чого варта КДВ Бені...
Так що буває)
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:40
ви не дивуйтеся, у мене вже просто намотало 555 грн, і я можу дозволити собі захищати банку
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