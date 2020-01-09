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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:02

  anis написав:
  ramzes4 написав:Граждане, фантазирующие насчет комиссии 0,75% + 2 грн за вход, как вы себе представляете ее работу?

никак просто перепутали вход с выходом))

спорт банком вихід без комісії...іншим агрегатором вже коміс?
Правильно тлумачу?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:13

  Квесторе_поверніться написав:
  anis написав:
  ramzes4 написав:Граждане, фантазирующие насчет комиссии 0,75% + 2 грн за вход, как вы себе представляете ее работу?

никак просто перепутали вход с выходом))

спорт банком вихід без комісії...іншим агрегатором вже коміс?
Правильно тлумачу?

нет не правильно!
выход всегда был с % с спортприложения, сейчас ввели % и со стороних сервисов, раньше был без%
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:24

  Вкладчик1234 написав:
  rollo написав:Налили пять тыщ лимиту, думали полдня.

1. Сколько просили?
2. Скоринг выносил мозг, или более-менее лояльно, или даже автоматизированно?

1. Просил 15000.
2. Никаких обзвонов и пыток, автоматизированно, два шага. На втором нужно было поставить галочку на вопрос о занятости, я поставил "другое". Затем советовали пить кофе и ждать.
Подавал заявку вчера, часов в 11.00 сегодня еще нужно было пить кофе.
В обед открыл приложение и там стоит 5000.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:25

Anis, дякую за уточнення.
Заходити тільки не суму витрат.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:55

люди, ви тарифи хоч читаєте, чи виключно свої фантазії видаєте за дійсність?
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:12

  Ромасик написав:люди, ви тарифи хоч читаєте, чи виключно свої фантазії видаєте за дійсність?

Вот один из скринов из бета-группы:

Зображення

Плюс там есть аналогичные вопросы по поводу отображения комиссий и "тихого" изменения тарифов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:26

Вкладчик1234 1) цей скрін мені абсолютно ні про що не говорить 2) "дружбу" спорту з пумою уже давно обсмоктали. Там єдине, що можна сказати, що банка, як і інші банки (Беня, Валя, Міха) тихенько ввела комісію і зібрала кеш для підгодовування місцевих поросят :P
пс. при чому вказану доріжку пума-спорт я вважаю екзотичною, і на неї попалися особливі поціновувачі, на відміну від зальотів інших вказаних мною банок.
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 10 січ, 2020 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:32

  Ромасик написав:Вкладчик1234 1) цей скрін мені абсолютно ні про що не говорить 2) "дружбу" спорту з пумою уже давно обсмоктали. Там єдине, що можна сказати, що банка, як і інші банки (Беня, Валя, Міха) тихенько ввела комісію і зібрала кеш для підгодовування місцевих поросят :P

Так це комісія на вхід...в ЕксБєні на крелитку такого немає.
Ну ів Валі немає і в Міхи не було.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:38

  Квесторе_поверніться написав:Так це комісія на вхід...в ЕксБєні на крелитку такого немає.
Ну ів Валі немає і в Міхи не було.

уви і ах :roll:
У Валі, здається, є комісія на вхід по СЕПу, принаймні на дебетну карту.
А чого варта КДВ Бені...
Так що буває)
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:40

ви не дивуйтеся, у мене вже просто намотало 555 грн, і я можу дозволити собі захищати банку :P
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Ромасик
 
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