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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:35

Подскажите, пожалуйста, можно л/с, какие банк дают в банкоматах сколько-нибудь значимые суммы за подход (ну, 5 тыщ, к примеру), если такие остались.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:28

Esq
тут колега Фламінго недавно (вроді на гілці Альфи чи ПБ) розжовував цю тему
Віза - до 2К, МС - 1К (якщо чужий банкомат)
якщо ж АТМ свого банку - до 20К (чи 40К якщо заправлили тисячки (ще не зустрічав))
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:33

greenozon
В АТМ своего банка - тут ситуация понятная. В Альфе мне и 50К за раз отваливалось по альфовской карте (в новых банкоматах где пресс не выезжает, а открывается шторка, нет ограничения в 40 купюр). Здесь у меня как раз вопрос по чужому банкомату, т.к. не шибко щедро банк представлен в Харькове. 2K и 1K - это же наверное тот минимум который ПС обязывает соблюдать, может кто-то дает побольше. Раньше Креди Акриколь выручал, но теперь там 500 грн и кнопки "свой вариант суммы" нет.

PS. Поискал сообшения тов. Flamingo: Приватбанк + А-Банк Спасибо.
Востаннє редагувалось Esq в Чет 16 січ, 2020 18:38, всього редагувалось 1 раз.
Esq
 
Повідомлень: 1438
З нами з: 18.08.06
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:34

Esq

1К і 2К це якраз норм!
ви в Ощаді пробували? дурна тумба більше 200грн ніяк не видає
самкі собак :)

PS тут політика банків щодо чужаків зрозуміла - даєм мінімум і на цьому треба їм дякувати.

про більше 20К - цікаво! щось не стикавіся із такими апаратами ще.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 7205
З нами з: 01.06.14
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  #<1 ... 20212223
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