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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 17:35
Подскажите, пожалуйста, можно л/с, какие банк дают в банкоматах сколько-нибудь значимые суммы за подход (ну, 5 тыщ, к примеру), если такие остались.
Додано: Чет 16 січ, 2020 18:28
Esq
тут колега Фламінго недавно (вроді на гілці Альфи чи ПБ) розжовував цю тему
Віза - до 2К, МС - 1К (якщо чужий банкомат)
якщо ж АТМ свого банку - до 20К (чи 40К якщо заправлили тисячки (ще не зустрічав))
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 16 січ, 2020 18:33
greenozon
В АТМ своего банка - тут ситуация понятная. В Альфе мне и 50К за раз отваливалось по альфовской карте (в новых банкоматах где пресс не выезжает, а открывается шторка, нет ограничения в 40 купюр). Здесь у меня как раз вопрос по чужому банкомату, т.к. не шибко щедро банк представлен в Харькове. 2K и 1K - это же наверное тот минимум который ПС обязывает соблюдать, может кто-то дает побольше. Раньше Креди Акриколь выручал, но теперь там 500 грн и кнопки "свой вариант суммы" нет.
PS. Поискал сообшения тов. Flamingo: Приватбанк + А-Банк Спасибо.
Востаннє редагувалось Esq в Чет 16 січ, 2020 18:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 січ, 2020 18:34
Esq
1К і 2К це якраз норм!
ви в Ощаді пробували? дурна тумба більше 200грн ніяк не видає
самкі собак
PS тут політика банків щодо чужаків зрозуміла - даєм мінімум і на цьому треба їм дякувати.
про більше 20К - цікаво! щось не стикавіся із такими апаратами ще.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:09
Re: ОКСІ БАНК
С утра была ещё. )
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:20
Re: ОКСІ БАНК
Спорт запустив кур'єрську доставку у Львові та Харкові? Обіцяють супер тарифи. Хто відчув на собі супер тарифи?!
Додано: Сер 22 січ, 2020 14:52
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:36
Re: ОКСІ БАНК
а що там з шерінгом даних в кредитні наливайки?
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