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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:30

Вкладчик1234
Товарищ не смог или не захотел изучить тарифы. Сам виноват :!:
Vorlon
 
Повідомлень: 7856
З нами з: 14.06.13
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  #<1 ... 21222324
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