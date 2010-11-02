Вкладчик1234
Товарищ не смог или не захотел изучить тарифы. Сам виноват
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 19:30
Вкладчик1234
Товарищ не смог или не захотел изучить тарифы. Сам виноват
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:38
Вчера вечером сэпил с Конкорда на Спортбанк. Сегодня около 9.30 утра СЭП улетел. На Спортбанке до сих пор ничего нет. Так и должно быть? На Ашку и на Шарик долетал за пару часов...
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Додано: Пон 03 лют, 2020 15:49
Vorlon
В маленьких банчиках зачастую р2р проводится дольше, боялся тех овердрафта за пополнение и покупку в течение дня. Но сегодня, пообщавшись с поддержкой, понял, что все-таки нужно было кидать с Моно, было бы быстрее Если деньги не зачислятся до завтра, прийдется все таки еще докидывать р2р
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Моно https://monobank.ua/r/G8Cu А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=5BMQLBFP1PX0
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