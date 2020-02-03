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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:30

Вкладчик1234
Товарищ не смог или не захотел изучить тарифы. Сам виноват :!:
Vorlon
 
Повідомлень: 7887
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Подякував: 392 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:38

Вчера вечером сэпил с Конкорда на Спортбанк. Сегодня около 9.30 утра СЭП улетел. На Спортбанке до сих пор ничего нет. Так и должно быть? На Ашку и на Шарик долетал за пару часов...
Получить карту бесплатно и заработать на кешбеке:
Моно https://monobank.ua/r/G8Cu А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=5BMQLBFP1PX0
jurasja
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Повідомлень: 73
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Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:41

jurasja
А зачем вы выбрали СЭП - можно узнать?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:49

Vorlon

В маленьких банчиках зачастую р2р проводится дольше, боялся тех овердрафта за пополнение и покупку в течение дня. Но сегодня, пообщавшись с поддержкой, понял, что все-таки нужно было кидать с Моно, было бы быстрее :) Если деньги не зачислятся до завтра, прийдется все таки еще докидывать р2р
Получить карту бесплатно и заработать на кешбеке:
Моно https://monobank.ua/r/G8Cu А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=5BMQLBFP1PX0
jurasja
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Повідомлень: 73
З нами з: 14.12.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:32

jurasja
Не кидать с Моно, а тянуть приложением Спортбанка! Это принципиально, если вы не хотите заплатить комиссий ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 7887
З нами з: 14.06.13
Подякував: 392 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:38

Re: ОКСІ БАНК

Vorlon написав:jurasja
Не кидать с Моно, а тянуть приложением Спортбанка! Это принципиально, если вы не хотите заплатить комиссий ;)
Можно и с моно кинуть, процента не будет.
Процент идёт со спорта на спорт минуя их приложуху.
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
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anis
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Подякував: 102 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:50

А внутри самого Спортбанка через меню "Контакты" бесплатно?
Получить карту бесплатно и заработать на кешбеке:
Моно https://monobank.ua/r/G8Cu А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=5BMQLBFP1PX0
jurasja
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Подякував: 7 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:57

Re: ОКСІ БАНК

jurasja написав:А внутри самого Спортбанка через меню "Контакты" бесплатно?
Бесплатно
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлень: 2187
З нами з: 22.11.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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