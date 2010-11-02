Аналогично. Заехал сегодня в их единственное киевское отделение. Не могут оформить, т.к. нет доверенности на подписанта (по их словам). Первый раз такое встречаю))))
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:30
Додано: Пон 03 лют, 2020 22:04
Это то где 1 бароышня и все в ремонте и штукатурке?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Пон 03 лют, 2020 23:16
Ага, 1 барышня в «оперзале» и ещё одна - в кассе, причём депозит надо оформлять именно в кассе. 1 отделение на город, все для клиента, 9-18, 13-14 обед. Вообще удивляюсь, как там прижилось такое современное чудо инженерной и технической мысли, как банкомат)).....
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:55
Re: ОКСІ БАНК
Что такое СЭП поддержка Спортбанка даже не имеет ни малейшего понятия и требует скрин с ИХ приложения! А на то, что есть квитанция из Конкорда, подписанная цифровой подписью, пофиг о_0
Получить карту бесплатно и заработать на кешбеке:
Моно https://monobank.ua/r/G8Cu А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=5BMQLBFP1PX0
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:51
Re: ОКСІ БАНК
Получаетс у них нечем цифровую подпись прочитать... печально.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
|