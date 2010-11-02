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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:30

  wolt450 написав:Депо з поповненням не оформляють. Чудаки
І з сайту не знімають

Аналогично. Заехал сегодня в их единственное киевское отделение. Не могут оформить, т.к. нет доверенности на подписанта (по их словам). Первый раз такое встречаю))))
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:04

  AlexSV написав:
  wolt450 написав:Депо з поповненням не оформляють. Чудаки
І з сайту не знімають

Аналогично. Заехал сегодня в их единственное киевское отделение. Не могут оформить, т.к. нет доверенности на подписанта (по их словам). Первый раз такое встречаю))))

Это то где 1 бароышня и все в ремонте и штукатурке?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:16

  ukrprom2014 написав:
  AlexSV написав:
  wolt450 написав:Депо з поповненням не оформляють. Чудаки
І з сайту не знімають

Аналогично. Заехал сегодня в их единственное киевское отделение. Не могут оформить, т.к. нет доверенности на подписанта (по их словам). Первый раз такое встречаю))))

Это то где 1 бароышня и все в ремонте и штукатурке?

Ага, 1 барышня в «оперзале» и ещё одна - в кассе, причём депозит надо оформлять именно в кассе. 1 отделение на город, все для клиента, 9-18, 13-14 обед. Вообще удивляюсь, как там прижилось такое современное чудо инженерной и технической мысли, как банкомат)).....
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:55

Re: ОКСІ БАНК

Что такое СЭП поддержка Спортбанка даже не имеет ни малейшего понятия и требует скрин с ИХ приложения! А на то, что есть квитанция из Конкорда, подписанная цифровой подписью, пофиг о_0
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Моно https://monobank.ua/r/G8Cu А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=5BMQLBFP1PX0
jurasja
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:51

Re: ОКСІ БАНК

  jurasja написав:подписанная цифровой подписью, пофиг о_0

Получаетс у них нечем цифровую подпись прочитать... печально.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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