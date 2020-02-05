Аналогично. Заехал сегодня в их единственное киевское отделение. Не могут оформить, т.к. нет доверенности на подписанта (по их словам). Первый раз такое встречаю))))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:30
Додано: Пон 03 лют, 2020 22:04
Это то где 1 бароышня и все в ремонте и штукатурке?
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Додано: Пон 03 лют, 2020 23:16
Ага, 1 барышня в «оперзале» и ещё одна - в кассе, причём депозит надо оформлять именно в кассе. 1 отделение на город, все для клиента, 9-18, 13-14 обед. Вообще удивляюсь, как там прижилось такое современное чудо инженерной и технической мысли, как банкомат)).....
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:55
Re: ОКСІ БАНК
Что такое СЭП поддержка Спортбанка даже не имеет ни малейшего понятия и требует скрин с ИХ приложения! А на то, что есть квитанция из Конкорда, подписанная цифровой подписью, пофиг о_0
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Додано: Сер 05 лют, 2020 22:51
Re: ОКСІ БАНК
Получаетс у них нечем цифровую подпись прочитать... печально.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:07
Короче, вернули СЭП обратно, с пометкой что я не внес свой ИНН в платеж, в то время как в Конкорде нет такого пункта, там где ЕГРПОУ я написал ЕГРПОУ Окси. Выходит, сам дурак 4 дня меня мурыжили, что бы дать такой ответ При этом в комментарии было ФИО и ИНН
Получить карту бесплатно и заработать на кешбеке:
Моно https://monobank.ua/r/G8Cu А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=5BMQLBFP1PX0
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:12
Re: ОКСІ БАНК
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:38
Корреспондент SWIFT в USD там Дойче Банк?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:50
Re: ОКСІ БАНК
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:57
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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