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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:58
proftpd66 написав:
Корреспондент SWIFT в USD там Дойче Банк?
в юсд має бути гамерикана банка а не європейска
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