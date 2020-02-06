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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.3 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
30%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:58

  proftpd66 написав:Корреспондент SWIFT в USD там Дойче Банк?

в юсд має бути гамерикана банка а не європейска
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:43

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:Корреспондент SWIFT в USD там Дойче Банк?

в юсд має бути гамерикана банка а не європейска


DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, MAIL, SUITE NYC60-0501, 60 WALL STREET, New York, United States

"Бээ Дойче Банк Траст Компани Америкас"
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:23

Отримав кредитку спортбанку. У кур'єра лише 1 екземпляр договору, що здивувало. Після акцивації картки впустило в додаток, який дуже, ну дууууже нагадує монобанк, але в урізаному варіанті та на білому фоні. Тепер буду перевіряти що там за перший грейс період такий, аж до 25 травня
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:46

Re: ОКСІ БАНК

  Rimlyanin1 написав:перший грейс період такий

Тільки на першу транзакциію!
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ukrprom2014
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