в юсд має бути гамерикана банка а не європейска
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:58
в юсд має бути гамерикана банка а не європейска
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 06 лют, 2020 16:43
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, MAIL, SUITE NYC60-0501, 60 WALL STREET, New York, United States
"Бээ Дойче Банк Траст Компани Америкас"
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Чет 06 лют, 2020 23:23
Отримав кредитку спортбанку. У кур'єра лише 1 екземпляр договору, що здивувало. Після акцивації картки впустило в додаток, який дуже, ну дууууже нагадує монобанк, але в урізаному варіанті та на білому фоні. Тепер буду перевіряти що там за перший грейс період такий, аж до 25 травня
Додано: Чет 06 лют, 2020 23:46
Re: ОКСІ БАНК
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: П'ят 07 лют, 2020 07:17
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:34
Набиваем бессмысленные посты на форуме ?
Если иначе, то как именно написано ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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