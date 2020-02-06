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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.3 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
30%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:58

  proftpd66 написав:Корреспондент SWIFT в USD там Дойче Банк?

в юсд має бути гамерикана банка а не європейска
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:43

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:Корреспондент SWIFT в USD там Дойче Банк?

в юсд має бути гамерикана банка а не європейска


DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, MAIL, SUITE NYC60-0501, 60 WALL STREET, New York, United States

"Бээ Дойче Банк Траст Компани Америкас"
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:23

Отримав кредитку спортбанку. У кур'єра лише 1 екземпляр договору, що здивувало. Після акцивації картки впустило в додаток, який дуже, ну дууууже нагадує монобанк, але в урізаному варіанті та на білому фоні. Тепер буду перевіряти що там за перший грейс період такий, аж до 25 травня
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:46

Re: ОКСІ БАНК

  Rimlyanin1 написав:перший грейс період такий

Тільки на першу транзакциію!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 07:17

  ukrprom2014 написав:
  Rimlyanin1 написав:перший грейс період такий

Тільки на першу транзакциію!

Сами придумали? В тарифах указано совсем иначе!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:34

  Vorlon написав:
  ukrprom2014 написав:
  Rimlyanin1 написав:перший грейс період такий

Тільки на першу транзакциію!

Сами придумали? В тарифах указано совсем иначе!


Набиваем бессмысленные посты на форуме ?

Если иначе, то как именно написано ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:38

  proftpd66 написав:Набиваем бессмысленные посты на форуме ?

С вашими презервативами, коноплёй и прочей хер... никто не сравнится

  proftpd66 написав:Если иначе, то как именно написано ?

Вы теряете навыки чтения?

Пільговий період може складати:
1) Перший період - до 120 календарних днів, що діє протягом 120 календарних днів поспіль починаючи з першого календарного дня місяця, у якому Клієнту було встановлено Кредитний Ліміт.
Перший Пільговий період застосовується, якщо не пізніше дати закінчення такого періоду, Клієнт розмістив на Рахунку грошові кошти в розмірі достатньому для повного погашення заборгованості за Кредитом, яка виникла у перші три календарні місяці дії Першого Пільгового періоду та сплачував не пізніше останнього робочого дня кожного календарного місяця, що слідує за місяцем користування Кредитом в такому періоді щомісячний платіж, визначений в Тарифах .
2) Наступний період – до 62 календарних днів, протягом 62 календарних днів поспіль, починаючи:
- з першого календарного дня місяця, в якому Клієнт виконав всі умови Першого Пільгового періоду та не пізніше останнього робочого дня другого календарного місяця дії Наступного періоду розмістив на Рахунку грошові кошти в розмірі достатньому для повного погашення заборгованості за Кредитом, яка виникла в попередньому календарному місяці (в першому календарному місяці Наступного періоду) та сплачував не пізніше останнього робочого дня кожного календарного місяця, що слідує за місяцем користування Кредитом в такому періоді щомісячний платіж, визначений в Тарифах; або
- з першого календарного дня місяця, в якому Клієнт виконав всі умови Наступного Пільгового періоду та не пізніше останнього робочого дня другого календарного місяця дії поточного періоду розмістив на Рахунку грошові кошти в розмірі достатньому для повного погашення заборгованості за Кредитом, яка виникла в останній календарний місяць дії попереднього Наступного Пільгового періоду та перший календарний місяць дії цього поточного Наступного періоду, та сплачував не пізніше останнього робочого дня кожного календарного місяця, що слідує за місяцем користування Кредитом в таких періодах щомісячного платежу, визначеного в Тарифах.
Розмір заборгованості за Кредитом, який необхідно сплатити для виконання умов відповідного Пільгового періоду та розмір щомісячного платежу вказуються в Мобільному додатку та/або Виписці.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:58

Re: ОКСІ БАНК

  Vorlon написав:Пільговий період може складати...

Выходит, шо 1й 120дн Период(РП), эт период непосредственно с даты получения кредлимита до +119 сл. календарных дней? Причем траты, сделанные за 90дн этого периода нуна ПОГАСИТЬ в последний рабочий день этого 120дн. периода?
Или тут таки имеется ввиду ДО 120дн, и период начинается с 1го кал. дн. месяца получения кредлимита? :wink:

И только после завершения этих 120дн по карте включается общепринятый грейс: месяц тратишь (РП1), а до конца сл. мес. гашишь (ПП1) делая новые траты из РП2, т.е. ПП1=РП2 по временому отрезку :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
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