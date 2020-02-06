Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:38

proftpd66 написав: Набиваем бессмысленные посты на форуме ? Набиваем бессмысленные посты на форуме ?

proftpd66 написав: Если иначе, то как именно написано ? Если иначе, то как именно написано ?

С вашими презервативами, коноплёй и прочей хер... никто не сравнитсяВы теряете навыки чтения?1) Перший період - до 120 календарних днів, що діє протягом 120 календарних днів поспіль починаючи з першого календарного дня місяця, у якому Клієнту було встановлено Кредитний Ліміт.Перший Пільговий період застосовується, якщо не пізніше дати закінчення такого періоду, Клієнт розмістив на Рахунку грошові кошти в розмірі достатньому для повного погашення заборгованості за Кредитом, яка виникла у перші три календарні місяці дії Першого Пільгового періоду та сплачував не пізніше останнього робочого дня кожного календарного місяця, що слідує за місяцем користування Кредитом в такому періоді щомісячний платіж, визначений в Тарифах .2) Наступний період – до 62 календарних днів, протягом 62 календарних днів поспіль, починаючи:- з першого календарного дня місяця, в якому Клієнт виконав всі умови Першого Пільгового періоду та не пізніше останнього робочого дня другого календарного місяця дії Наступного періоду розмістив на Рахунку грошові кошти в розмірі достатньому для повного погашення заборгованості за Кредитом, яка виникла в попередньому календарному місяці (в першому календарному місяці Наступного періоду) та сплачував не пізніше останнього робочого дня кожного календарного місяця, що слідує за місяцем користування Кредитом в такому періоді щомісячний платіж, визначений в Тарифах; або- з першого календарного дня місяця, в якому Клієнт виконав всі умови Наступного Пільгового періоду та не пізніше останнього робочого дня другого календарного місяця дії поточного періоду розмістив на Рахунку грошові кошти в розмірі достатньому для повного погашення заборгованості за Кредитом, яка виникла в останній календарний місяць дії попереднього Наступного Пільгового періоду та перший календарний місяць дії цього поточного Наступного періоду, та сплачував не пізніше останнього робочого дня кожного календарного місяця, що слідує за місяцем користування Кредитом в таких періодах щомісячного платежу, визначеного в Тарифах.Розмір заборгованості за Кредитом, який необхідно сплатити для виконання умов відповідного Пільгового періоду та розмір щомісячного платежу вказуються в Мобільному додатку та/або Виписці.