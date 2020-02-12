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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 19:40
Да как-то мутно тут и не до конца все понятно, потому пока просто дебетка, но зато поддержка френдли - прошла точка не как спорт, а инше, после озвучивания проблемы и предоставления чека за пару дней начислили кэшбэк
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ZZZaika
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Додано: Пон 10 лют, 2020 23:45
ZZZaika
И на чем только деньги ксюха зашибает?
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ukrprom2014
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Додано: Чет 13 лют, 2020 21:55
ukrprom2014 написав:clientage
Горячая линия говорит что 120 дней касаются ТОЛЬКО 1й транзакции.
В описании действительно такого нет
В чате пишут, что карту нужно вывести в ноль до конца четвертого месяца пользования кредитными средствами. То есть, первый грейс действует на все торговые операции, проведенные в течение первых четырех месяцев пользования, при условии внесения емп до конца второго и третьего месяца пользования. Второй грейс начинается с пятого месяца пользования, третий грейс - с шестого месяца, и т.д.
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Bosstone
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