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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 19:40
Да как-то мутно тут и не до конца все понятно, потому пока просто дебетка, но зато поддержка френдли - прошла точка не как спорт, а инше, после озвучивания проблемы и предоставления чека за пару дней начислили кэшбэк
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ZZZaika
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Додано: Пон 10 лют, 2020 23:45
ZZZaika
И на чем только деньги ксюха зашибает?
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ukrprom2014
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Додано: Чет 13 лют, 2020 21:55
ukrprom2014 написав:clientage
Горячая линия говорит что 120 дней касаются ТОЛЬКО 1й транзакции.
В описании действительно такого нет
В чате пишут, что карту нужно вывести в ноль до конца четвертого месяца пользования кредитными средствами. То есть, первый грейс действует на все торговые операции, проведенные в течение первых четырех месяцев пользования, при условии внесения емп до конца второго и третьего месяца пользования. Второй грейс начинается с пятого месяца пользования, третий грейс - с шестого месяца, и т.д.
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Bosstone
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Додано: Чет 13 лют, 2020 22:11
Bosstone в группе тестирования оффпред объяснила, что деньги, потраченные в 1,2,3 месяце нужно вернуть до 25 числа 4 месяца. Но не забывать уплачивать ОМП. В принципе в приложухе все написано.
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Ромасик
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Додано: Чет 13 лют, 2020 22:21
Ромасик написав:Bosstone
в группе тестирования оффпред объяснила, что деньги, потраченные в 1,2,3 месяце нужно вернуть до 25 числа 4 месяца. Но не забывать уплачивать ОМП. В принципе в приложухе все написано.
А как же тада 120дн получается, разве это не 30 х4 ?
Похоже у них есть свой Саша-художник
Ну не может 2й грейс начинаться с 5го мес, он должен начинатся с 4го, т.е. все шо потрачено в 4м мес, д.б. погашено до конца (а не до 25го) 5го -- это и есть т.н. 62 дня 2го грейс-периода
.
А 1й грейс идет 1, 2 и 3й мес. - эт т.н. расчетный период, затем в 4м мес. наступает платежный период(который как ни странно является РП2 для 2го грейс-периода) и все это вместе РП1+ПП1 = грейс 120 дней.
Потому как шобы шото погасить НУНА это одобразить в ИБ(апликухе) в расчетную дату(РД) и дать клиенту время (ПП) на это погашение, обычно это +25..30дн.
ПС. Привет ОфПреду на Мордокниге. Хай ИСправляют методичку
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:52
Ромасик написав:Bosstone
в группе тестирования оффпред объяснила, что деньги, потраченные в 1,2,3 месяце нужно вернуть до 25 числа 4 месяца. Но не забывать уплачивать ОМП. В принципе в приложухе все написано.
В приложухе конечно написано, но не всегда правильно, как признались в чате поддержки. Например, уже светится сумма к погашению до конца марта, хотя она станет известна только в конце февраля. На самом деле, это сумма долга на конец января, которую нужно было бы погасить до конца февраля, по условиям стандартного 62-дневого грейса. Видимо, не до конца настроили отображение первого грейса.
Еще признались, что называют неправильную крайнюю дату погашения, чтобы клиенты гасили заранее и сумма успела зачислиться вовремя. Я подумал, что есть в этом что-то альфовское
Ну, и похоже насвистели мне в чате насчет второго грейса. В паблике представитель пишет, что он таки должен начаться с четвертого месяца.
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Bosstone
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:13
шо а первый льготный периуд на всё? и на снятие нала и на п2п?
не обязательно только спортовары покупать? можно например хавчика в АТБ набрать или мабилу пополнить? или это тут только для спортсменов?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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uaprofi
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:44
Частина розмови з офіційною Настею
(картку оформив на початку лютого, ще вона писала, що треба мінімальний щомісячний платіж до 25 погашати і не злетить перший пільговий) :
Звертаємо Вашу увагу, що до кінця пільгового періоду Вам необхідно буде оплатити повністю всю заборгованість. Ваш перший пільговий період (до 120 днів) діє до 25-го травня (оскільки 25-те число — це розрахункова дата, вона встановлена для того, щоб кожен клієнт вносив вчасно свою заборгованість та не нараховувались ніякі додаткові комісії).
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Rimlyanin1
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