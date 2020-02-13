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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 19:40
Да как-то мутно тут и не до конца все понятно, потому пока просто дебетка, но зато поддержка френдли - прошла точка не как спорт, а инше, после озвучивания проблемы и предоставления чека за пару дней начислили кэшбэк
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ZZZaika
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Додано: Пон 10 лют, 2020 23:45
ZZZaika
И на чем только деньги ксюха зашибает?
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ukrprom2014
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Додано: Чет 13 лют, 2020 21:55
ukrprom2014 написав:clientage
Горячая линия говорит что 120 дней касаются ТОЛЬКО 1й транзакции.
В описании действительно такого нет
В чате пишут, что карту нужно вывести в ноль до конца четвертого месяца пользования кредитными средствами. То есть, первый грейс действует на все торговые операции, проведенные в течение первых четырех месяцев пользования, при условии внесения емп до конца второго и третьего месяца пользования. Второй грейс начинается с пятого месяца пользования, третий грейс - с шестого месяца, и т.д.
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Bosstone
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Додано: Чет 13 лют, 2020 22:11
Bosstone в группе тестирования оффпред объяснила, что деньги, потраченные в 1,2,3 месяце нужно вернуть до 25 числа 4 месяца. Но не забывать уплачивать ОМП. В принципе в приложухе все написано.
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Ромасик
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Додано: Чет 13 лют, 2020 22:21
Ромасик написав:Bosstone
в группе тестирования оффпред объяснила, что деньги, потраченные в 1,2,3 месяце нужно вернуть до 25 числа 4 месяца. Но не забывать уплачивать ОМП. В принципе в приложухе все написано.
А как же тада 120дн получается, разве это не 30 х4 ?
Похоже у них есть свой Саша-художник
Ну не может 2й грейс начинаться с 5го мес, он должен начинатся с 4го, т.е. все шо потрачено в 4м мес, д.б. погашено до конца (а не до 25го) 5го -- это и есть т.н. 62 дня 2го грейс-периода
.
А 1й грейс идет 1, 2 и 3й мес. - эт т.н. расчетный период, затем в 4м мес. наступает платежный период(который как ни странно является РП2 для 2го грейс-периода) и все это вместе РП1+ПП1 = грейс 120 дней.
Потому как шобы шото погасить НУНА это одобразить в ИБ(апликухе) в расчетную дату(РД) и дать клиенту время (ПП) на это погашение, обычно это +25..30дн.
ПС. Привет ОфПреду на Мордокниге. Хай ИСправляют методичку
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:52
Ромасик написав:Bosstone
в группе тестирования оффпред объяснила, что деньги, потраченные в 1,2,3 месяце нужно вернуть до 25 числа 4 месяца. Но не забывать уплачивать ОМП. В принципе в приложухе все написано.
В приложухе конечно написано, но не всегда правильно, как признались в чате поддержки. Например, уже светится сумма к погашению до конца марта, хотя она станет известна только в конце февраля. На самом деле, это сумма долга на конец января, которую нужно было бы погасить до конца февраля, по условиям стандартного 62-дневого грейса. Видимо, не до конца настроили отображение первого грейса.
Еще признались, что называют неправильную крайнюю дату погашения, чтобы клиенты гасили заранее и сумма успела зачислиться вовремя. Я подумал, что есть в этом что-то альфовское
Ну, и похоже насвистели мне в чате насчет второго грейса. В паблике представитель пишет, что он таки должен начаться с четвертого месяца.
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Bosstone
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:13
шо а первый льготный периуд на всё? и на снятие нала и на п2п?
не обязательно только спортовары покупать? можно например хавчика в АТБ набрать или мабилу пополнить? или это тут только для спортсменов?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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uaprofi
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:44
Частина розмови з офіційною Настею
(картку оформив на початку лютого, ще вона писала, що треба мінімальний щомісячний платіж до 25 погашати і не злетить перший пільговий) :
Звертаємо Вашу увагу, що до кінця пільгового періоду Вам необхідно буде оплатити повністю всю заборгованість. Ваш перший пільговий період (до 120 днів) діє до 25-го травня (оскільки 25-те число — це розрахункова дата, вона встановлена для того, щоб кожен клієнт вносив вчасно свою заборгованість та не нараховувались ніякі додаткові комісії).
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Rimlyanin1
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:50
Rimlyanin1 написав:
Частина розмови з офіційною Настею
(картку оформив на початку лютого, ще вона писала, що треба мінімальний щомісячний платіж до 25 погашати і не злетить перший пільговий) :
Звертаємо Вашу увагу, що до кінця пільгового періоду Вам необхідно буде оплатити повністю всю заборгованість. Ваш перший пільговий період (до 120 днів) діє до 25-го травня (оскільки 25-те число — це розрахункова дата, вона встановлена для того, щоб кожен клієнт вносив вчасно свою заборгованість та не нараховувались ніякі додаткові комісії).
так тут нужно погашать до 25 или 30 числа месяца?
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vitaliy1111
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:59
vitaliy1111 написав: Rimlyanin1 написав:
Частина розмови з офіційною Настею
(картку оформив на початку лютого, ще вона писала, що треба мінімальний щомісячний платіж до 25 погашати і не злетить перший пільговий) :
Звертаємо Вашу увагу, що до кінця пільгового періоду Вам необхідно буде оплатити повністю всю заборгованість. Ваш перший пільговий період (до 120 днів) діє до 25-го травня (оскільки 25-те число — це розрахункова дата, вона встановлена для того, щоб кожен клієнт вносив вчасно свою заборгованість та не нараховувались ніякі додаткові комісії).
так тут нужно погашать до 25 или 30 числа месяца?
Знову цитата Насті:
Обов'язковий мінімальний платіж необхідно буде оплатити до 25-го числа календарного місяця, у якому був виставлений мінімальний платіж.
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Rimlyanin1
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