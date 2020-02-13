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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.3 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
30%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:00

  vitaliy1111 написав:
  Rimlyanin1 написав:Частина розмови з офіційною Настею
(картку оформив на початку лютого, ще вона писала, що треба мінімальний щомісячний платіж до 25 погашати і не злетить перший пільговий) :

Звертаємо Вашу увагу, що до кінця пільгового періоду Вам необхідно буде оплатити повністю всю заборгованість. Ваш перший пільговий період (до 120 днів) діє до 25-го травня (оскільки 25-те число — це розрахункова дата, вона встановлена для того, щоб кожен клієнт вносив вчасно свою заборгованість та не нараховувались ніякі додаткові комісії).

так тут нужно погашать до 25 или 30 числа месяца?

Тут може бути все, бо тільки тестують, можна легко попасти на комісії)))
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:36

  tarasum написав:
  vitaliy1111 написав:
  Rimlyanin1 написав:Частина розмови з офіційною Настею
(картку оформив на початку лютого, ще вона писала, що треба мінімальний щомісячний платіж до 25 погашати і не злетить перший пільговий) :

Звертаємо Вашу увагу, що до кінця пільгового періоду Вам необхідно буде оплатити повністю всю заборгованість. Ваш перший пільговий період (до 120 днів) діє до 25-го травня (оскільки 25-те число — це розрахункова дата, вона встановлена для того, щоб кожен клієнт вносив вчасно свою заборгованість та не нараховувались ніякі додаткові комісії).

так тут нужно погашать до 25 или 30 числа месяца?

Тут може бути все, бо тільки тестують, можна легко попасти на комісії)))

А де кред договор? Тама д.б. чОтко указана конечная дата погашения задолженности! :)
А так ота Настя просто ДЛЯ ПОДСТРАХОВКи указывает 25 число, намекая, шо за 5 то дней гроши точно зачислятся до 30го числа текущего месяца :lol: :lol:
Причем Настя даже не анализирует каналы погашения: через ТСО, сторонний р2р, р2р из апликухи, СЭП, УкрПошта... Де реХламинт то зачисления по этим каналам? У Насти в методичке этого нет :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:55

Я бачу що потрібна повна цитата Насті - боту спортбанку, та в кінці посилання на правила, для тих, кто хоче сам впевнитися, в принципі як і я - довіряю але перепровіряю (кредитку отримав на початку лютого, переписка стосується саме моєї картки):
Перший пільговий період до 120 днів починає свою дію з 1-го календарного дня місяця, в якому була погоджена заявка на кредитний ліміт.
Кожного 1-го числа наступного календарного місяця за попередній, у якому Ви будете здійснювати витрати (тобто користуватись кредитним лімітом) Вам у додатку sportbank буде відображатись сума мінімального обов'язкового платежу.
Обов'язковий мінімальний платіж необхідно буде оплатити до 25-го числа календарного місяця, у якому був виставлений мінімальний платіж.

Звертаємо Вашу увагу, що до кінця пільгового періоду Вам необхідно буде оплатити повністю всю заборгованість. Ваш перший пільговий період (до 120 днів) діє до 25-го травня (оскільки 25-те число — це розрахункова дата, вона встановлена для того, щоб кожен клієнт вносив вчасно свою заборгованість та не нараховувались ніякі додаткові комісії).
Також, зверніть, будь ласка, Вашу увагу, що пільговий період та пільгова відсоткова ставка у розмірі 0,01% річних розповсюджується лише на безготівкові операції.
Операції з видачі готівки у рахунок кредитного ліміту та перекази з картки sportbank на карту іншого банку тарифікуються по окремій кредитній ставці - 0,22% в день з дня здійснення такої операції, а також буде застосована разова комісія у розмірі 4,9% від суми операції (за операції зняття готівки у рахунок кредитного ліміту або переказу коштів на іншу картку).

також більш детально з правилами оплати заборгованості по кредитному ліміту Ви можете ознайомитись за посиланням: https://sportbank.com.ua/oferts_list (розділ 12, сторінка 35)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:59

  clientage написав:А де кред договор? :mrgreen:


При отриманні картки спеціаліст (так вони називають кур'єра) приїхав лише з 1 екземпляром договору, тоveкредитного в оригіналі не має взагалі (зробив лише фото). Можливо через підтримку і можно отримати 2й оригінал, але це зайві рухи, які не хочеться робити
Rimlyanin1
 
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