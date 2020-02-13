Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:55

Я бачу що потрібна повна цитата Насті - боту спортбанку, та в кінці посилання на правила, для тих, кто хоче сам впевнитися, в принципі як і я - довіряю але перепровіряю (кредитку отримав на початку лютого, переписка стосується саме моєї картки):Перший пільговий період до 120 днів починає свою дію з 1-го календарного дня місяця, в якому була погоджена заявка на кредитний ліміт.Кожного 1-го числа наступного календарного місяця за попередній, у якому Ви будете здійснювати витрати (тобто користуватись кредитним лімітом) Вам у додатку sportbank буде відображатись сума мінімального обов'язкового платежу.Обов'язковий мінімальний платіж необхідно буде оплатити до 25-го числа календарного місяця, у якому був виставлений мінімальний платіж.Звертаємо Вашу увагу, що до кінця пільгового періоду Вам необхідно буде оплатити повністю всю заборгованість. Ваш перший пільговий період (до 120 днів) діє до 25-го травня (оскільки 25-те число — це розрахункова дата, вона встановлена для того, щоб кожен клієнт вносив вчасно свою заборгованість та не нараховувались ніякі додаткові комісії).Також, зверніть, будь ласка, Вашу увагу, що пільговий період та пільгова відсоткова ставка у розмірі 0,01% річних розповсюджується лише на безготівкові операції.Операції з видачі готівки у рахунок кредитного ліміту та перекази з картки sportbank на карту іншого банку тарифікуються по окремій кредитній ставці - 0,22% в день з дня здійснення такої операції, а також буде застосована разова комісія у розмірі 4,9% від суми операції (за операції зняття готівки у рахунок кредитного ліміту або переказу коштів на іншу картку).також більш детально з правилами оплати заборгованості по кредитному ліміту Ви можете ознайомитись за посиланням:(розділ 12, сторінка 35)