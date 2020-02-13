Rimlyanin1 написав:Частина розмови з офіційною Настею (картку оформив на початку лютого, ще вона писала, що треба мінімальний щомісячний платіж до 25 погашати і не злетить перший пільговий) :
Звертаємо Вашу увагу, що до кінця пільгового періоду Вам необхідно буде оплатити повністю всю заборгованість. Ваш перший пільговий період (до 120 днів) діє до 25-го травня (оскільки 25-те число — це розрахункова дата, вона встановлена для того, щоб кожен клієнт вносив вчасно свою заборгованість та не нараховувались ніякі додаткові комісії).
так тут нужно погашать до 25 или 30 числа месяца?
Тут може бути все, бо тільки тестують, можна легко попасти на комісії)))
Rimlyanin1 написав:Частина розмови з офіційною Настею (картку оформив на початку лютого, ще вона писала, що треба мінімальний щомісячний платіж до 25 погашати і не злетить перший пільговий) :
Звертаємо Вашу увагу, що до кінця пільгового періоду Вам необхідно буде оплатити повністю всю заборгованість. Ваш перший пільговий період (до 120 днів) діє до 25-го травня (оскільки 25-те число — це розрахункова дата, вона встановлена для того, щоб кожен клієнт вносив вчасно свою заборгованість та не нараховувались ніякі додаткові комісії).
так тут нужно погашать до 25 или 30 числа месяца?
Тут може бути все, бо тільки тестують, можна легко попасти на комісії)))
А де кред договор? Тама д.б. чОтко указана конечная дата погашения задолженности! А так ота Настя просто ДЛЯ ПОДСТРАХОВКи указывает 25 число, намекая, шо за 5 то дней гроши точно зачислятся до 30го числа текущего месяца Причем Настя даже не анализирует каналы погашения: через ТСО, сторонний р2р, р2р из апликухи, СЭП, УкрПошта... Де реХламинт то зачисления по этим каналам? У Насти в методичке этого нет
Я бачу що потрібна повна цитата Насті - боту спортбанку, та в кінці посилання на правила, для тих, кто хоче сам впевнитися, в принципі як і я - довіряю але перепровіряю (кредитку отримав на початку лютого, переписка стосується саме моєї картки): Перший пільговий період до 120 днів починає свою дію з 1-го календарного дня місяця, в якому була погоджена заявка на кредитний ліміт. Кожного 1-го числа наступного календарного місяця за попередній, у якому Ви будете здійснювати витрати (тобто користуватись кредитним лімітом) Вам у додатку sportbank буде відображатись сума мінімального обов'язкового платежу. Обов'язковий мінімальний платіж необхідно буде оплатити до 25-го числа календарного місяця, у якому був виставлений мінімальний платіж.
Звертаємо Вашу увагу, що до кінця пільгового періоду Вам необхідно буде оплатити повністю всю заборгованість. Ваш перший пільговий період (до 120 днів) діє до 25-го травня (оскільки 25-те число — це розрахункова дата, вона встановлена для того, щоб кожен клієнт вносив вчасно свою заборгованість та не нараховувались ніякі додаткові комісії). Також, зверніть, будь ласка, Вашу увагу, що пільговий період та пільгова відсоткова ставка у розмірі 0,01% річних розповсюджується лише на безготівкові операції. Операції з видачі готівки у рахунок кредитного ліміту та перекази з картки sportbank на карту іншого банку тарифікуються по окремій кредитній ставці - 0,22% в день з дня здійснення такої операції, а також буде застосована разова комісія у розмірі 4,9% від суми операції (за операції зняття готівки у рахунок кредитного ліміту або переказу коштів на іншу картку).
При отриманні картки спеціаліст (так вони називають кур'єра) приїхав лише з 1 екземпляром договору, тоveкредитного в оригіналі не має взагалі (зробив лише фото). Можливо через підтримку і можно отримати 2й оригінал, але це зайві рухи, які не хочеться робити
Rimlyanin1 написав:також більш детально з правилами оплати заборгованості по кредитному ліміту Ви можете ознайомитись за посиланням: https://sportbank.com.ua/oferts_list (розділ 12, сторінка 35)
ооо, в оферте чуток больше проясняется по Периодам грейса, однако переход на стандартный 62дн грейс после 120дн выписан неправильно. Жисть покажет И чото приплетен Споживчий кредит к нашему карточному бланковому. Эт они так шифруются? Пункт 12.7 куда-то съехал по тексту.. агаа, у них вааще ДВА п.12.7 в этой Оферте ...упоминается "не пізніше останнього робочого", а не 25е -- как конечная дата погашения задолженности! Отето прекрасно: Увипадку,якщо в дату закінчення Пільгового періоду (в т.ч вказується в Мобільному додатку та Виписці), Т.е. клиент, возможно, таки ПРОСТО увидит эту дату в апликухе! Хотя щас у меня нарисован ОМП 100грн с оплатой до 25го, тогда как последний рабочий -- 28/02/20 . Перестраховщики? Банк в Мобільному додатку з ціллю рекомендації зазначає дату внесення щомісячного платежу до 25 числа наступного Розрахункового періоду, що слідує за Розрахунковим періодом в якому відображена (існувала) Заборгованість
ПС. У меня такое подозрение, шо они этот Розділ 12 клепали на козе от Споживчего Кредиту, но то такэ ППС. Они не используют общеупотребительсое понятие Платежный период. У них есть поточний і наступний Розрахунковий період... Сами ж и запутаются