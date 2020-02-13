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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 25262728 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ОКСІ БАНК 3.3 5 10 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 20% 2 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 0 0 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 30% 3 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 30% 3 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 20% 2 Всього голосів : 10 Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:00 vitaliy1111 написав: Rimlyanin1 написав: Частина розмови з офіційною Настею

(картку оформив на початку лютого, ще вона писала, що треба мінімальний щомісячний платіж до 25 погашати і не злетить перший пільговий) :



Звертаємо Вашу увагу, що до кінця пільгового періоду Вам необхідно буде оплатити повністю всю заборгованість. Ваш перший пільговий період (до 120 днів) діє до 25-го травня (оскільки 25-те число — це розрахункова дата, вона встановлена для того, щоб кожен клієнт вносив вчасно свою заборгованість та не нараховувались ніякі додаткові комісії). Частина розмови з офіційною Настею(картку оформив на початку лютого, ще вона писала, що треба мінімальний щомісячний платіж до 25 погашати і не злетить перший пільговий) :Звертаємо Вашу увагу, що до кінця пільгового періоду Вам необхідно буде оплатити повністю всю заборгованість. Ваш перший пільговий період (до 120 днів) діє до 25-го травня (оскільки 25-те число — це розрахункова дата, вона встановлена для того, щоб кожен клієнт вносив вчасно свою заборгованість та не нараховувались ніякі додаткові комісії).

так тут нужно погашать до 25 или 30 числа месяца? так тут нужно погашать до 25 или 30 числа месяца?

Тут може бути все, бо тільки тестують, можна легко попасти на комісії))) Тут може бути все, бо тільки тестують, можна легко попасти на комісії))) tarasum

Повідомлень: 513 З нами з: 16.10.18 Подякував: 52 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:36 tarasum написав: vitaliy1111 написав: Rimlyanin1 написав: Частина розмови з офіційною Настею

(картку оформив на початку лютого, ще вона писала, що треба мінімальний щомісячний платіж до 25 погашати і не злетить перший пільговий) :



Звертаємо Вашу увагу, що до кінця пільгового періоду Вам необхідно буде оплатити повністю всю заборгованість. Ваш перший пільговий період (до 120 днів) діє до 25-го травня (оскільки 25-те число — це розрахункова дата, вона встановлена для того, щоб кожен клієнт вносив вчасно свою заборгованість та не нараховувались ніякі додаткові комісії). Частина розмови з офіційною Настею(картку оформив на початку лютого, ще вона писала, що треба мінімальний щомісячний платіж до 25 погашати і не злетить перший пільговий) :Звертаємо Вашу увагу, що до кінця пільгового періоду Вам необхідно буде оплатити повністю всю заборгованість. Ваш перший пільговий період (до 120 днів) діє до 25-го травня (оскільки 25-те число — це розрахункова дата, вона встановлена для того, щоб кожен клієнт вносив вчасно свою заборгованість та не нараховувались ніякі додаткові комісії).

так тут нужно погашать до 25 или 30 числа месяца? так тут нужно погашать до 25 или 30 числа месяца?

Тут може бути все, бо тільки тестують, можна легко попасти на комісії))) Тут може бути все, бо тільки тестують, можна легко попасти на комісії)))

А де кред договор? Тама д.б. чОтко указана конечная дата погашения задолженности!

А так ота Настя просто ДЛЯ ПОДСТРАХОВКи указывает 25 число, намекая, шо за 5 то дней гроши точно зачислятся до 30го числа текущего месяца

Причем Настя даже не анализирует каналы погашения: через ТСО, сторонний р2р, р2р из апликухи, СЭП, УкрПошта... Де реХламинт то зачисления по этим каналам? У Насти в методичке этого нет А де кред договор? Тама д.б. чОтко указана конечная дата погашения задолженности!А так ота Настя просто ДЛЯ ПОДСТРАХОВКи указывает 25 число, намекая, шо за 5 то дней гроши точно зачислятся до 30го числа текущего месяцаПричем Настя даже не анализирует каналы погашения: через ТСО, сторонний р2р, р2р из апликухи, СЭП, УкрПошта... Де реХламинт то зачисления по этим каналам? У Насти в методичке этого нет ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 30393 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2424 раз. Подякували: 3532 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:55

Перший пільговий період до 120 днів починає свою дію з 1-го календарного дня місяця, в якому була погоджена заявка на кредитний ліміт.

Кожного 1-го числа наступного календарного місяця за попередній, у якому Ви будете здійснювати витрати (тобто користуватись кредитним лімітом) Вам у додатку sportbank буде відображатись сума мінімального обов'язкового платежу.

Обов'язковий мінімальний платіж необхідно буде оплатити до 25-го числа календарного місяця, у якому був виставлений мінімальний платіж.



Звертаємо Вашу увагу, що до кінця пільгового періоду Вам необхідно буде оплатити повністю всю заборгованість. Ваш перший пільговий період (до 120 днів) діє до 25-го травня (оскільки 25-те число — це розрахункова дата, вона встановлена для того, щоб кожен клієнт вносив вчасно свою заборгованість та не нараховувались ніякі додаткові комісії).

Також, зверніть, будь ласка, Вашу увагу, що пільговий період та пільгова відсоткова ставка у розмірі 0,01% річних розповсюджується лише на безготівкові операції.

Операції з видачі готівки у рахунок кредитного ліміту та перекази з картки sportbank на карту іншого банку тарифікуються по окремій кредитній ставці - 0,22% в день з дня здійснення такої операції, а також буде застосована разова комісія у розмірі 4,9% від суми операції (за операції зняття готівки у рахунок кредитного ліміту або переказу коштів на іншу картку).



також більш детально з правилами оплати заборгованості по кредитному ліміту Ви можете ознайомитись за посиланням: https://sportbank.com.ua/oferts_list (розділ 12, сторінка 35) Я бачу що потрібна повна цитата Насті - боту спортбанку, та в кінці посилання на правила, для тих, кто хоче сам впевнитися, в принципі як і я - довіряю але перепровіряю (кредитку отримав на початку лютого, переписка стосується саме моєї картки):Перший пільговий період до 120 днів починає свою дію з 1-го календарного дня місяця, в якому була погоджена заявка на кредитний ліміт.Кожного 1-го числа наступного календарного місяця за попередній, у якому Ви будете здійснювати витрати (тобто користуватись кредитним лімітом) Вам у додатку sportbank буде відображатись сума мінімального обов'язкового платежу.Обов'язковий мінімальний платіж необхідно буде оплатити до 25-го числа календарного місяця, у якому був виставлений мінімальний платіж.Звертаємо Вашу увагу, що до кінця пільгового періоду Вам необхідно буде оплатити повністю всю заборгованість. Ваш перший пільговий період (до 120 днів) діє до 25-го травня (оскільки 25-те число — це розрахункова дата, вона встановлена для того, щоб кожен клієнт вносив вчасно свою заборгованість та не нараховувались ніякі додаткові комісії).Також, зверніть, будь ласка, Вашу увагу, що пільговий період та пільгова відсоткова ставка у розмірі 0,01% річних розповсюджується лише на безготівкові операції.Операції з видачі готівки у рахунок кредитного ліміту та перекази з картки sportbank на карту іншого банку тарифікуються по окремій кредитній ставці - 0,22% в день з дня здійснення такої операції, а також буде застосована разова комісія у розмірі 4,9% від суми операції (за операції зняття готівки у рахунок кредитного ліміту або переказу коштів на іншу картку).також більш детально з правилами оплати заборгованості по кредитному ліміту Ви можете ознайомитись за посиланням:(розділ 12, сторінка 35) Rimlyanin1 Повідомлень: 27 З нами з: 26.01.20 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:59 clientage написав: А де кред договор? А де кред договор?



При отриманні картки спеціаліст (так вони називають кур'єра) приїхав лише з 1 екземпляром договору, тоveкредитного в оригіналі не має взагалі (зробив лише фото). Можливо через підтримку і можно отримати 2й оригінал, але це зайві рухи, які не хочеться робити При отриманні картки спеціаліст (так вони називають кур'єра) приїхав лише з 1 екземпляром договору, тоveкредитного в оригіналі не має взагалі (зробив лише фото). Можливо через підтримку і можно отримати 2й оригінал, але це зайві рухи, які не хочеться робити Rimlyanin1 Повідомлень: 27 З нами з: 26.01.20 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:53 Re: ОКСІ БАНК Rimlyanin1 написав: також більш детально з правилами оплати заборгованості по кредитному ліміту Ви можете ознайомитись за посиланням: https://sportbank.com.ua/oferts_list (розділ 12, сторінка 35) також більш детально з правилами оплати заборгованості по кредитному ліміту Ви можете ознайомитись за посиланням:(розділ 12, сторінка 35)

ооо, в оферте чуток больше проясняется по Периодам грейса, однако переход на стандартный 62дн грейс после 120дн выписан неправильно. Жисть покажет

И чото приплетен Споживчий кредит к нашему карточному бланковому. Эт они так шифруются?

Пункт 12.7 куда-то съехал по тексту.. агаа, у них вааще ДВА п.12.7 в этой Оферте

...упоминается "не пізніше останнього робочого", а не 25е -- как конечная дата погашения задолженности!

Отето прекрасно:

Увипадку,якщо в дату закінчення Пільгового періоду (в т.ч вказується в Мобільному додатку та Виписці),

Т.е. клиент, возможно, таки ПРОСТО увидит эту дату в апликухе!

Хотя щас у меня нарисован ОМП 100грн с оплатой до 25го, тогда как последний рабочий -- 28/02/20 . Перестраховщики?

Банк в Мобільному додатку з ціллю рекомендації зазначає дату внесення щомісячного платежу до 25 числа наступного Розрахункового періоду, що слідує за Розрахунковим періодом в якому відображена (існувала) Заборгованість



ПС. У меня такое подозрение, шо они этот Розділ 12 клепали на козе от Споживчего Кредиту, но то такэ

ППС. Они не используют общеупотребительсое понятие Платежный период. У них есть поточний і наступний Розрахунковий період... Сами ж и запутаются ооо, в оферте чуток больше проясняется по Периодам грейса, однако переход на стандартный 62дн грейс после 120дн выписан неправильно. Жисть покажетИ чото приплетен Споживчий кредит к нашему карточному бланковому. Эт они так шифруются?Пункт 12.7 куда-то съехал по тексту.. агаа, у них вааще ДВА п.12.7 в этой Оферте...упоминается "не пізніше останнього робочого", а не 25е -- как конечная дата погашения задолженности!Отето прекрасно:Увипадку,якщо в дату закінчення Пільгового періоду (в т.ч вказується в Мобільному додатку та Виписці),Т.е. клиент, возможно, таки ПРОСТО увидит эту дату в апликухе!Хотя щас у меня нарисован ОМП 100грн с оплатой до 25го, тогда как последний рабочий -- 28/02/20 . Перестраховщики?Банк в Мобільному додаткузазначає дату внесення щомісячного платежу до 25 числа наступного Розрахункового періоду, що слідує за Розрахунковим періодом в якому відображена (існувала) ЗаборгованістьПС. У меня такое подозрение, шо они этот Розділ 12 клепали на козе от Споживчего Кредиту, но то такэППС. Они не используют общеупотребительсое понятие Платежный период. У них есть поточний і наступний Розрахунковий період... Сами ж и запутаются ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 30393 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2424 раз. Подякували: 3532 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:52 clientage написав: А как же тада 120дн получается, разве это не 30 х4 ?



Похоже у них есть свой Саша-художник



Ну не может 2й грейс начинаться с 5го мес, он должен начинатся с 4го, т.е. все шо потрачено в 4м мес, д.б. погашено до конца (а не до 25го) 5го -- это и есть т.н. 62 дня 2го грейс-периода. А как же тада 120дн получается, разве это не 30 х4 ?Похоже у них есть свой Саша-художникНу не может 2й грейс начинаться с 5го мес, он должен начинатся с 4го, т.е. все шо потрачено в 4м мес, д.б. погашено до конца (а не до 25го) 5го -- это и есть т.н. 62 дня

там же написано до 120 днів. Будете багато говорити, отримаєте 62

2) покупки за 4 міс потрібно повернути в 5 міс, даю 90%.

3) 25 чи 32 число я теж задумувався, але поки приложуха пише 25... І скоріш за все, процесінг у них спрацьовує по принципу Алли, тому хто ризикне, сам дурак. там же написано120 днів. Будете багато говорити, отримаєте 622) покупки за 4 міс потрібно повернути в 5 міс, даю 90%.3) 25 чи 32 число я теж задумувався, але поки приложуха пише 25... І скоріш за все, процесінг у них спрацьовує по принципу Алли, тому хто ризикне, сам дурак. Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW Ромасик Повідомлень: 908 З нами з: 30.03.15 Подякував: 116 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:06



Пільговий період – період часу, протягом якого проценти по Кредиту, що наданий Банком на конкретно визначені в Тарифах Операції, нараховуються у розмірі пільгової ставки, що визначена в Тарифах, при умові виконання Клієнтом в такий період зобов’язань щодо погашення заборгованості за Кредитом у розмірі, визначеному Договором, та надходження від Клієнта на Рахунок не пізніше

останнього робочого дня кожного календарного місяця, що слідує за місяцем користування Кредитом в такому періоді, щомісячного платежу, визначеного в Тарифах. (с. 6)



Розрахунковий період – період з першого календарного дня, наступного за останнім робочим днем попереднього календарного місяця, по останній робочий день поточного календарного місяця (обидві дати включно), в який Банк щоденно здійснює облік будь–яких Операцій по Рахунку та за який формує Виписку. (с. 7)



12.6. Пільговий період може складати:

1) Перший період - до 120 календарних днів, що діє протягом 120 календарних днів поспіль, починаючи з першого календарного дня місяця, у якому Клієнту було встановлено Кредитний Ліміт.

Перший Пільговий період застосовується, якщо не пізніше дати закінчення такого періоду, Клієнт розмістив на Рахунку грошові кошти в розмірі, достатньому для повного погашення заборгованості

за Кредитом, яка виникла у перші три календарні місяці дії Першого Пільгового періоду, та сплачував не пізніше останнього робочого дня кожного календарного місяця, що слідує за

місяцем користування Кредитом в такому періоді, щомісячний платіж, визначений в Тарифах.



2) Наступний період – до 62 календарних днів, протягом 62 календарних днів поспіль, починаючи:

- з першого календарного дня місяця, в якому Клієнт виконав всі умови Першого Пільгового періоду та не пізніше останнього робочого дня другого календарного місяця дії Наступного періоду розмістив на Рахунку грошові кошти в розмірі, достатньому для повного погашення заборгованості за Кредитом, яка виникла в попередньому календарному місяці (в першому календарному місяці Наступного періоду), та сплачував не пізніше останнього робочого дня кожного календарного місяця, що слідує за місяцем користування Кредитом в такому періоді, щомісячний платіж, визначений в Тарифах; або

- з першого календарного дня місяця, в якому Клієнт виконав всі умови Наступного Пільгового періоду та не пізніше останнього робочого дня другого календарного місяця дії поточного періоду

розмістив на Рахунку грошові кошти в розмірі, достатньому для повного погашення заборгованості за Кредитом, яка виникла в останній календарний місяць дії попереднього Наступного Пільгового

періоду та перший календарний місяць дії цього поточного Наступного періоду, та сплачував не пізніше останнього робочого дня кожного календарного місяця, що слідує за місяцем користування Кредитом в таких періодах, щомісячний платіж, визначений в Тарифах. (с. 35)



Якщо дата закінчення Пільгового періоду припадає на святковий, неробочий або вихідний день, то датою закінчення такого Пільгового періоду вважається попередній робочий день поточного місяця. (с. 37)



12.11. Банк в Мобільному додатку, з ціллю рекомендації, зазначає дату внесення щомісячного платежу до 25 числа наступного Розрахункового періоду, що слідує за Розрахунковим періодом, в якому відображена (існувала) Заборгованість. (с. 38)

https://sportbank.com.ua/oferts_list Давайте просто еще раз прочитаем условия льготного периода:Пільговий період – період часу, протягом якого проценти по Кредиту, що наданий Банком на конкретно визначені в Тарифах Операції, нараховуються у розмірі пільгової ставки, що визначена в Тарифах, при умові виконання Клієнтом в такий період зобов’язань щодо погашення заборгованості за Кредитом у розмірі, визначеному Договором, та надходження від Клієнта на Рахунок не пізнішеостаннього робочого дня кожного календарного місяця, що слідує за місяцем користування Кредитом в такому періоді, щомісячного платежу, визначеного в Тарифах. (с. 6)Розрахунковий період – період з першого календарного дня, наступного за останнім робочим днем попереднього календарного місяця, по останній робочий день поточного календарного місяця (обидві дати включно), в який Банк щоденно здійснює облік будь–яких Операцій по Рахунку та за який формує Виписку. (с. 7)12.6. Пільговий період може складати:1) Перший період - до 120 календарних днів, що діє протягом 120 календарних днів поспіль, починаючи з першого календарного дня місяця, у якому Клієнту було встановлено Кредитний Ліміт.Перший Пільговий період застосовується, якщо не пізніше дати закінчення такого періоду, Клієнт розмістив на Рахунку грошові кошти в розмірі, достатньому для повного погашення заборгованостіза Кредитом, яка виникла у перші три календарні місяці дії Першого Пільгового періоду, та сплачував не пізніше останнього робочого дня кожного календарного місяця, що слідує замісяцем користування Кредитом в такому періоді, щомісячний платіж, визначений в Тарифах.2) Наступний період – до 62 календарних днів, протягом 62 календарних днів поспіль, починаючи:- з першого календарного дня місяця, в якому Клієнт виконав всі умови Першого Пільгового періоду та не пізніше останнього робочого дня другого календарного місяця дії Наступного періоду розмістив на Рахунку грошові кошти в розмірі, достатньому для повного погашення заборгованості за Кредитом, яка виникла в попередньому календарному місяці (в першому календарному місяці Наступного періоду), та сплачував не пізніше останнього робочого дня кожного календарного місяця, що слідує за місяцем користування Кредитом в такому періоді, щомісячний платіж, визначений в Тарифах; або- з першого календарного дня місяця, в якому Клієнт виконав всі умови Наступного Пільгового періоду та не пізніше останнього робочого дня другого календарного місяця дії поточного періодурозмістив на Рахунку грошові кошти в розмірі, достатньому для повного погашення заборгованості за Кредитом, яка виникла в останній календарний місяць дії попереднього Наступного Пільговогоперіоду та перший календарний місяць дії цього поточного Наступного періоду, та сплачував не пізніше останнього робочого дня кожного календарного місяця, що слідує за місяцем користування Кредитом в таких періодах, щомісячний платіж, визначений в Тарифах. (с. 35)Якщо дата закінчення Пільгового періоду припадає на святковий, неробочий або вихідний день, то датою закінчення такого Пільгового періоду вважається попередній робочий день поточного місяця. (с. 37)12.11. Банк в Мобільному додатку,, зазначає дату внесення щомісячного платежу до 25 числа наступного Розрахункового періоду, що слідує за Розрахунковим періодом, в якому відображена (існувала) Заборгованість. (с. 38) Bosstone Повідомлень: 1384 З нами з: 21.04.10 Подякував: 599 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 25262728 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11 15430 2133192

wolt450 П'ят 14 лют, 2020 18:11 Альфа-Банк 1 ... 8165 , 8166 , 8167

Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 81668 9638539

uaprofi П'ят 14 лют, 2020 18:08