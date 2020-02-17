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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.3 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
30%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:27

  Vorlon написав:
  mihasik написав:или какие-то конкретные мсс заточенные под спорт.одежду?

Правильно поставленный вопрос уже содержит ответ ;)

))) а хотелось другой ответ:-)
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:49

mihasik
спорт товары и одежды MCC 5655.5940.5941
спорт клубы секции студии MCC 7911.7941.7992.7997
боулинг бильярд mcc 7932.7933
если по этим кодам операция пройдет +10% ваши
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anis
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Повідомлень: 2231
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:06

  anis написав:mihasik
спорт товары и одежды MCC 5655.5940.5941
спорт клубы секции студии MCC 7911.7941.7992.7997
боулинг бильярд mcc 7932.7933
если по этим кодам операция пройдет +10% ваши

ну Очень узкая специализация. Раз в месяц если что-то выстрелит и то хорошо.
mihasik
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Повідомлень: 963
З нами з: 26.10.11
Подякував: 19 раз.
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  #<1 ... 26272829
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