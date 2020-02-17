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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:49
mihasik
спорт товары и одежды MCC 5655.5940.5941
спорт клубы секции студии MCC 7911.7941.7992.7997
боулинг бильярд mcc 7932.7933
если по этим кодам операция пройдет +10% ваши
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Додано: Вів 18 лют, 2020 13:06
anis написав:mihasik
спорт товары и одежды MCC 5655.5940.5941
спорт клубы секции студии MCC 7911.7941.7992.7997
боулинг бильярд mcc 7932.7933
если по этим кодам операция пройдет +10% ваши
ну Очень узкая специализация. Раз в месяц если что-то выстрелит и то хорошо.
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mihasik
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