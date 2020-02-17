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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:49
mihasik
спорт товары и одежды MCC 5655.5940.5941
спорт клубы секции студии MCC 7911.7941.7992.7997
боулинг бильярд mcc 7932.7933
если по этим кодам операция пройдет +10% ваши
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anis
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Додано: Вів 18 лют, 2020 13:06
anis написав:mihasik
спорт товары и одежды MCC 5655.5940.5941
спорт клубы секции студии MCC 7911.7941.7992.7997
боулинг бильярд mcc 7932.7933
если по этим кодам операция пройдет +10% ваши
ну Очень узкая специализация. Раз в месяц если что-то выстрелит и то хорошо.
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mihasik
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Додано: Вів 18 лют, 2020 13:25
mihasik написав: anis написав:mihasik
спорт товары и одежды MCC 5655.5940.5941
спорт клубы секции студии MCC 7911.7941.7992.7997
боулинг бильярд mcc 7932.7933
если по этим кодам операция пройдет +10% ваши
ну Очень узкая специализация. Раз в месяц если что-то выстрелит и то хорошо.
Кто занимается спортом или танцами - стреляет очень даже хорошо.
А если есть подруга с Пудрой, то будешь одет не только в спортивный костюм и кроссовки.
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rollo
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Додано: Вів 18 лют, 2020 13:29
rollo написав: mihasik написав: anis написав:mihasik
спорт товары и одежды MCC 5655.5940.5941
спорт клубы секции студии MCC 7911.7941.7992.7997
боулинг бильярд mcc 7932.7933
если по этим кодам операция пройдет +10% ваши
ну Очень узкая специализация. Раз в месяц если что-то выстрелит и то хорошо.
Кто занимается спортом или танцами - стреляет очень даже хорошо.
А если есть подруга с Пудрой, то будешь одет не только в спортивный костюм и кроссовки.
Ну не знаю, как так "танцевать" чтоб постоянно платить) всё таки это больше разовые траты, не частые, это ж не за продуктами сходить. Да ещё и не везде карты принимают.
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mihasik
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Додано: Вів 18 лют, 2020 13:50
rollo написав: mihasik написав: anis написав:mihasik
спорт товары и одежды MCC 5655.5940.5941
спорт клубы секции студии MCC 7911.7941.7992.7997
боулинг бильярд mcc 7932.7933
если по этим кодам операция пройдет +10% ваши
ну Очень узкая специализация. Раз в месяц если что-то выстрелит и то хорошо.
Кто занимается спортом или танцами - стреляет очень даже хорошо.
А если есть подруга с Пудрой, то будешь одет не только в спортивный костюм и кроссовки.
Вот у меня дети спортом занимаются. На гимнастике, на танцах, на боксе только наличман берут (секции большие даже свои турниры проводят). Где вы танцуете что терминалы стоят.
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PUnder
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Додано: Вів 18 лют, 2020 13:51
mihasik написав:
ну Очень узкая специализация. Раз в месяц если что-то выстрелит и то хорошо.
Да хоть раз в год. Запас карман не тянет.
В столице привозят курьером, ходить не надо никуда.
С осени, действительно, всего раз пригодилась
- 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
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ramzes4
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Додано: Вів 18 лют, 2020 13:56
ramzes4 написав: mihasik написав:
ну Очень узкая специализация. Раз в месяц если что-то выстрелит и то хорошо.
Да хоть раз в год. Запас карман не тянет.
В столице привозят курьером, ходить не надо никуда.
С осени, действительно, всего раз пригодилась
Это да, но так и увеличивается нагрузка на общую кредит.линию. Из-за таких лежачих карт,нормальные карты не дают.
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mihasik
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Додано: Вів 18 лют, 2020 14:02
mihasik написав:
Это да, но так и увеличивается нагрузка на общую кредит.линию. Из-за таких лежачих карт,нормальные карты не дают.
Берите без лимита. Я брал еще когда Sport в принципе был исключительно дебетной картой.
Кредитный лимит не устанавливал и не собираюсь.
- 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
-
ramzes4
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Додано: Вів 18 лют, 2020 14:50
PUnder написав: rollo написав: mihasik написав:
Кто занимается спортом или танцами - стреляет очень даже хорошо.
А если есть подруга с Пудрой, то будешь одет не только в спортивный костюм и кроссовки.
Вот у меня дети спортом занимаются. На гимнастике, на танцах, на боксе только наличман берут (секции большие даже свои турниры проводят). Где вы танцуете что терминалы стоят.
В моем городе точно есть клубы, где можно рассчитаться по терминалу.
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rollo
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