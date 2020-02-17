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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.3 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
30%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:27

  Vorlon написав:
  mihasik написав:или какие-то конкретные мсс заточенные под спорт.одежду?

Правильно поставленный вопрос уже содержит ответ ;)

))) а хотелось другой ответ:-)
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:49

mihasik
спорт товары и одежды MCC 5655.5940.5941
спорт клубы секции студии MCC 7911.7941.7992.7997
боулинг бильярд mcc 7932.7933
если по этим кодам операция пройдет +10% ваши
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:06

  anis написав:mihasik
спорт товары и одежды MCC 5655.5940.5941
спорт клубы секции студии MCC 7911.7941.7992.7997
боулинг бильярд mcc 7932.7933
если по этим кодам операция пройдет +10% ваши

ну Очень узкая специализация. Раз в месяц если что-то выстрелит и то хорошо.
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:25

  mihasik написав:
  anis написав:mihasik
спорт товары и одежды MCC 5655.5940.5941
спорт клубы секции студии MCC 7911.7941.7992.7997
боулинг бильярд mcc 7932.7933
если по этим кодам операция пройдет +10% ваши

ну Очень узкая специализация. Раз в месяц если что-то выстрелит и то хорошо.

Кто занимается спортом или танцами - стреляет очень даже хорошо.
А если есть подруга с Пудрой, то будешь одет не только в спортивный костюм и кроссовки. :)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:29

  rollo написав:
  mihasik написав:
  anis написав:mihasik
спорт товары и одежды MCC 5655.5940.5941
спорт клубы секции студии MCC 7911.7941.7992.7997
боулинг бильярд mcc 7932.7933
если по этим кодам операция пройдет +10% ваши

ну Очень узкая специализация. Раз в месяц если что-то выстрелит и то хорошо.

Кто занимается спортом или танцами - стреляет очень даже хорошо.
А если есть подруга с Пудрой, то будешь одет не только в спортивный костюм и кроссовки. :)

Ну не знаю, как так "танцевать" чтоб постоянно платить) всё таки это больше разовые траты, не частые, это ж не за продуктами сходить. Да ещё и не везде карты принимают.
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:50

  rollo написав:
  mihasik написав:
  anis написав:mihasik
спорт товары и одежды MCC 5655.5940.5941
спорт клубы секции студии MCC 7911.7941.7992.7997
боулинг бильярд mcc 7932.7933
если по этим кодам операция пройдет +10% ваши

ну Очень узкая специализация. Раз в месяц если что-то выстрелит и то хорошо.

Кто занимается спортом или танцами - стреляет очень даже хорошо.
А если есть подруга с Пудрой, то будешь одет не только в спортивный костюм и кроссовки. :)


Вот у меня дети спортом занимаются. На гимнастике, на танцах, на боксе только наличман берут (секции большие даже свои турниры проводят). Где вы танцуете что терминалы стоят.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:51

  mihasik написав:ну Очень узкая специализация. Раз в месяц если что-то выстрелит и то хорошо.

Да хоть раз в год. Запас карман не тянет.
В столице привозят курьером, ходить не надо никуда.
С осени, действительно, всего раз пригодилась :)
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:56

  ramzes4 написав:
  mihasik написав:ну Очень узкая специализация. Раз в месяц если что-то выстрелит и то хорошо.

Да хоть раз в год. Запас карман не тянет.
В столице привозят курьером, ходить не надо никуда.
С осени, действительно, всего раз пригодилась :)

Это да, но так и увеличивается нагрузка на общую кредит.линию. Из-за таких лежачих карт,нормальные карты не дают.
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:02

  mihasik написав:Это да, но так и увеличивается нагрузка на общую кредит.линию. Из-за таких лежачих карт,нормальные карты не дают.

Берите без лимита. Я брал еще когда Sport в принципе был исключительно дебетной картой.
Кредитный лимит не устанавливал и не собираюсь.
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:50

  PUnder написав:
  rollo написав:
  mihasik написав:Кто занимается спортом или танцами - стреляет очень даже хорошо.
А если есть подруга с Пудрой, то будешь одет не только в спортивный костюм и кроссовки. :)


Вот у меня дети спортом занимаются. На гимнастике, на танцах, на боксе только наличман берут (секции большие даже свои турниры проводят). Где вы танцуете что терминалы стоят.

В моем городе точно есть клубы, где можно рассчитаться по терминалу.
rollo
 
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