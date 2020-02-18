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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.3 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
30%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:55

  mihasik написав:Ну не знаю, как так "танцевать" чтоб постоянно платить) всё таки это больше разовые траты, не частые, это ж не за продуктами сходить. Да ещё и не везде карты принимают.

абонементы в спортклубы хорошо стреляют. Вполне сопоставимы сумы с месячным 2% кешбеком с супермаркетов.
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Ромасик
 
Повідомлень: 916
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:03

  mihasik написав:Это да, но так и увеличивается нагрузка на общую кредит.линию. Из-за таких лежачих карт,нормальные карты не дают.

ничего они не нагружают. Нагружают, если ежемесячные платежи на грани вашей платежеспособности. А несколько кредиток с приличным кредлимитом - хороший сигнал конкурентам о жирном клиенте. Не зря некоторые банки скрывают положительную кредитную историю клиента от БКИ.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 916
З нами з: 30.03.15
Подякував: 119 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 27282930
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