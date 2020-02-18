абонементы в спортклубы хорошо стреляют. Вполне сопоставимы сумы с месячным 2% кешбеком с супермаркетов.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 15:55
абонементы в спортклубы хорошо стреляют. Вполне сопоставимы сумы с месячным 2% кешбеком с супермаркетов.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 16:03
ничего они не нагружают. Нагружают, если ежемесячные платежи на грани вашей платежеспособности. А несколько кредиток с приличным кредлимитом - хороший сигнал конкурентам о жирном клиенте. Не зря некоторые банки скрывают положительную кредитную историю клиента от БКИ.
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