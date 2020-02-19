абонементы в спортклубы хорошо стреляют. Вполне сопоставимы сумы с месячным 2% кешбеком с супермаркетов.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 15:55
абонементы в спортклубы хорошо стреляют. Вполне сопоставимы сумы с месячным 2% кешбеком с супермаркетов.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 16:03
ничего они не нагружают. Нагружают, если ежемесячные платежи на грани вашей платежеспособности. А несколько кредиток с приличным кредлимитом - хороший сигнал конкурентам о жирном клиенте. Не зря некоторые банки скрывают положительную кредитную историю клиента от БКИ.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 12:23
Re: ОКСІ БАНК
А бишкек тут накопительный как в моно? А то пишут - если вы накопили 555, то более не начисляться.
Это правда или описка?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Сер 19 лют, 2020 13:39
Думаю, это ограничение в текущем месяце. А где написано? В правилах так:
-у разі досягнення суми нарахованого Кешбеку максимальної суми в рамках Розрахункового періоду згідно п. 2.4. нарахування Кешбек припиняється до наступного Розрахункового періоду.
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:53
Re: ОКСІ БАНК
Ну я же и говорю - припиняється. Учитывая что сам ты не можешь снять кэшбек.
Глупо сделано.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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