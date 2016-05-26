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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.3 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
30%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 17:24

clientage Это с выписки? Я это предсказывал сразу.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 17:27

Угу. Выписка. Ожидаемо. Т.е. эт вам не Моня или Приват
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 13:20

  ukrprom2014 написав:
  Basilio2020 написав:а Спортлайф онлайн який MCC хто підкаже?

Не стремно на 1/2 года вкладываться? Сейчас короновирус пойдет...


на вірус пофіг, але, схоже, попередній продаж не сильно дешевше якщо купити потім, коли відкриється
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 13:20

  clientage написав:Ахтунг! Регламент.
27.02.20 28.02.20 Зачисление перевода MoneySend -
590156 SPORTBANK(31000862), LVIV, UKR
Эт ОМП через апликуху так заходит на картсчет 8)


можете пояснити? що тут потрібно побачити?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 13:51

С 30.03.2020 полностью бесплатный p2p! Как на вход, так и на выход любыми способами, в том числе приложением самого Спортбанка.

Также уже видны условия будущей реферальной программы.
Востаннє редагувалось Vorlon в Сер 04 бер, 2020 13:56, всього редагувалось 2 разів.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 13:54

  Basilio2020 написав:
  clientage написав:Ахтунг! Регламент.
27.02.20 28.02.20 Зачисление перевода MoneySend -
590156 SPORTBANK(31000862), LVIV, UKR
Эт ОМП через апликуху так заходит на картсчет 8)


можете пояснити? що тут потрібно побачити?

То, шо Спорт-перевод, сделаный 27го был зачислен 28го, т.е., нпример, кредит погасится только на сл. опердень
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 21:38

  Vorlon написав: уже видны условия будущей реферальной программы.

Что там?
:!:#PudraCard от ТАС ~ 8% кешбеку - одяг, взуття, косметика, аптеки, б'юті салони :!:
Оформіть за лінком https://clc.to/kR7v8A , і ми отримаємо кожен по 100 грн! тільки з 1 до 15 березня
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:08

  Vorlon написав:С 30.03.2020 полностью бесплатный p2p! Как на вход, так и на выход любыми способами, в том числе приложением самого Спортбанка.

Также уже видны условия будущей реферальной программы.

Скока кому?)
guntherhouse777
 
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