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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 лют, 2020 17:24
clientage Это с выписки? Я это предсказывал сразу.
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Ромасик
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 17:27
Угу. Выписка. Ожидаемо. Т.е. эт вам не Моня или Приват
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 04 бер, 2020 13:20
ukrprom2014 написав: Basilio2020 написав:
а Спортлайф онлайн який MCC хто підкаже?
Не стремно на 1/2 года вкладываться? Сейчас короновирус пойдет...
на вірус пофіг, але, схоже, попередній продаж не сильно дешевше якщо купити потім, коли відкриється
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Basilio2020
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Додано: Сер 04 бер, 2020 13:20
clientage написав:
Ахтунг! Регламент.
27.02.20 28.02.20 Зачисление перевода MoneySend -
590156 SPORTBANK(31000862), LVIV, UKR
Эт ОМП через апликуху так заходит на картсчет
можете пояснити? що тут потрібно побачити?
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Basilio2020
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Додано: Сер 04 бер, 2020 13:51
С 30.03.2020 полностью бесплатный p2p! Как на вход, так и на выход любыми способами, в том числе приложением самого Спортбанка.
Также уже видны условия будущей реферальной программы.
Востаннє редагувалось Vorlon
в Сер 04 бер, 2020 13:56, всього редагувалось 2 разів.
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Vorlon
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Додано: Сер 04 бер, 2020 13:54
Basilio2020 написав: clientage написав:
Ахтунг! Регламент.
27.02.20 28.02.20 Зачисление перевода MoneySend -
590156 SPORTBANK(31000862), LVIV, UKR
Эт ОМП через апликуху так заходит на картсчет
можете пояснити? що тут потрібно побачити?
То, шо Спорт-перевод, сделаный 27го был зачислен 28го, т.е., нпример, кредит погасится только на сл. опердень
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 04 бер, 2020 21:38
Vorlon написав:
уже видны условия будущей реферальной программы.
Что там?
#PudraCard от ТАС ~ 8% кешбеку - одяг, взуття, косметика, аптеки, б'юті салони Оформіть за лінком https://clc.to/kR7v8A , і ми отримаємо кожен по 100 грн!
тільки з 1 до 15 березня
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mihasik
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Додано: Сер 04 бер, 2020 23:08
Vorlon написав:С 30.03.2020 полностью бесплатный p2p!
Как на вход, так и на выход любыми способами, в том числе приложением самого Спортбанка.
Также уже видны условия будущей реферальной программы.
Скока кому?)
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guntherhouse777
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