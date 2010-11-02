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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.3 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
30%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 17:37

  sens написав:
  ukrprom2014 написав:
  Vorlon написав:С 30.03.2020 полностью бесплатный p2p!

Долго они раскачиваются.

Уже укрсиб и отп обложили на выход р2р,так что Моно вполне хватает

у отп же была фикс.комиссия 5 гривен, неужели подняли?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:31

Bosstone
При чем тутОТП?
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:03

  ukrprom2014 написав:Bosstone
При чем тутОТП?

думаю, він про банк, а не про коди
Basilio2020
 
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