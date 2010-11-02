|
|
|
ОКСІ БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 17:37
sens написав: ukrprom2014 написав: Vorlon написав:
С 30.03.2020 полностью бесплатный p2p!
Долго они раскачиваются.
Уже укрсиб и отп обложили на выход р2р,так что Моно вполне хватает
у отп же была фикс.комиссия 5 гривен, неужели подняли?
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1395
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 599 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:31
Bosstone
При чем тутОТП?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 827
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:03
ukrprom2014 написав:Bosstone
При чем тутОТП?
думаю, він про банк, а не про коди
-
Basilio2020
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 15.02.19
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra
, Basilio2020
, Ferlakur
, Google Adsense [Bot], MASolomko
, V2
, vollena71
, Vorlon
, Кащей
і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|6003
|800998
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|17678
|2483579
|
П'ят 06 бер, 2020 10:55
nickvp
|
|67
|22514
|
|