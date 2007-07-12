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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 17:37
sens написав: ukrprom2014 написав: Vorlon написав:
С 30.03.2020 полностью бесплатный p2p!
Долго они раскачиваются.
Уже укрсиб и отп обложили на выход р2р,так что Моно вполне хватает
у отп же была фикс.комиссия 5 гривен, неужели подняли?
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Bosstone
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:31
Bosstone
При чем тутОТП?
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:03
ukrprom2014 написав:Bosstone
При чем тутОТП?
думаю, він про банк, а не про коди
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Basilio2020
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:18
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:26
Мааало, 3% еще куда ни шло...
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