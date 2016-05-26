у отп же была фикс.комиссия 5 гривен, неужели подняли?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 17:37
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:31
Bosstone
При чем тутОТП?
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:03
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:18
Re: ОКСІ БАНК
Від сьогодні і до 30 квітня включно:
АЗС - 1% кешбек
Супермаркети - 1% кешбек
Доставка Glovo, UberEats, Raketa - 5% кешбек
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:56
Ни и спорттовары и гейклубы 10% остались.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:24
Re: ОКСІ БАНК
Якщо кредлім отриманий в лютому і ще не юзаний, то право на першу операцію з подовженим грейсом ще є, чи згоріло?
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:29
Там нет особой 1й операции
Там просто в месяце открытия карты открывается и 1й грейс на 120дн, т.е. вот у вас 30 дн того грейса уже прошло, осталось еще +90 на погасить и в т.ч. +60 на собственно траты
Ну не забывайте в конце каждого мес вносить ОМП (как у Михи кадато )
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 28 бер, 2020 12:51
Интервью
Додано: Суб 28 бер, 2020 13:02
Ничо так и не сказал када ОМП гасить в том месяце: 25го или мона таки до 30го дотянуть
... делайте хоть что-нибудь!
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