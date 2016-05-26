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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.3 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
30%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 17:37

  sens написав:
  ukrprom2014 написав:
  Vorlon написав:С 30.03.2020 полностью бесплатный p2p!

Долго они раскачиваются.

Уже укрсиб и отп обложили на выход р2р,так что Моно вполне хватает

у отп же была фикс.комиссия 5 гривен, неужели подняли?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:31

Bosstone
При чем тутОТП?
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:03

  ukrprom2014 написав:Bosstone
При чем тутОТП?

думаю, він про банк, а не про коди
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:18

Re: ОКСІ БАНК

Від сьогодні і до 30 квітня включно:
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:26

Мааало, 3% еще куда ни шло...
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:56

  chipmunk написав:Від сьогодні і до 30 квітня включно:
АЗС - 1% кешбек
Супермаркети - 1% кешбек
Доставка Glovo, UberEats, Raketa - 5% кешбек

Ни и спорттовары и гейклубы 10% остались.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:24

Re: ОКСІ БАНК

Якщо кредлім отриманий в лютому і ще не юзаний, то право на першу операцію з подовженим грейсом ще є, чи згоріло?
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:29

  chipmunk написав:Якщо кредлім отриманий в лютому і ще не юзаний, то право на першу операцію з подовженим грейсом ще є, чи згоріло?

Там нет особой 1й операции
Там просто в месяце открытия карты открывается и 1й грейс на 120дн, т.е. вот у вас 30 дн того грейса уже прошло, осталось еще +90 на погасить и в т.ч. +60 на собственно траты
Ну не забывайте в конце каждого мес вносить ОМП (как у Михи кадато :mrgreen: )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:51

Интервью

https://banker.ua/projects/denis-sapryk ... sportbank/
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:02

Ничо так и не сказал када ОМП гасить в том месяце: 25го или мона таки до 30го дотянуть :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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