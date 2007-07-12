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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.3 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
30%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:06

Re: ОКСІ БАНК

Рефералки есть у банка? Ссылку киньте если что
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2XL
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:31

2XL рефералки немає на даний момент.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн
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miltador
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 00:12

21 февраля был возврат покупки. Деньги на спортбанк пришли оперативно, но до сих пор висят в блоке. Почему не идут на счет, поддержка не знает.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:27

Re: ОКСІ БАНК

Прислали нолик по лимиту. Запроса в УБКИ не было.
В этом месяце получал кэш-кредитку от Идеи. Тоже без запроса, но налили.
Я так понял есть смысл и без лимита забрать? Всё тоже самое, только без денег банка?
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:41

  2XL написав:Прислали нолик по лимиту. Запроса в УБКИ не было.
В этом месяце получал кэш-кредитку от Идеи. Тоже без запроса, но налили.
Я так понял есть смысл и без лимита забрать? Всё тоже самое, только без денег банка?

Можно и без лимита забрать. Может потом нальют.
На днях знакомый тоже просил лимит - получил 0. Видимо "рисковость" из-за короны закрутили на всю :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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George

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