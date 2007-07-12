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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 бер, 2020 18:06
Re: ОКСІ БАНК
Рефералки есть у банка? Ссылку киньте если что
Размер имеет значение.
Додано: Суб 28 бер, 2020 18:31
2XL рефералки немає на даний момент.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Нед 29 бер, 2020 00:12
21 февраля был возврат покупки. Деньги на спортбанк пришли оперативно, но до сих пор висят в блоке. Почему не идут на счет, поддержка не знает.
Додано: Нед 29 бер, 2020 10:27
Re: ОКСІ БАНК
Прислали нолик по лимиту. Запроса в УБКИ не было.
В этом месяце получал кэш-кредитку от Идеи. Тоже без запроса, но налили.
Я так понял есть смысл и без лимита забрать? Всё тоже самое, только без денег банка?
Размер имеет значение.
Додано: Нед 29 бер, 2020 10:41
Можно и без лимита забрать. Может потом нальют.
На днях знакомый тоже просил лимит - получил 0. Видимо "рисковость" из-за короны закрутили на всю
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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