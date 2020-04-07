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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.3 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
30%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:06

Re: ОКСІ БАНК

Рефералки есть у банка? Ссылку киньте если что
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2XL
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:31

2XL рефералки немає на даний момент.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
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miltador
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:12

21 февраля был возврат покупки. Деньги на спортбанк пришли оперативно, но до сих пор висят в блоке. Почему не идут на счет, поддержка не знает.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:27

Re: ОКСІ БАНК

Прислали нолик по лимиту. Запроса в УБКИ не было.
В этом месяце получал кэш-кредитку от Идеи. Тоже без запроса, но налили.
Я так понял есть смысл и без лимита забрать? Всё тоже самое, только без денег банка?
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2XL
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:41

  2XL написав:Прислали нолик по лимиту. Запроса в УБКИ не было.
В этом месяце получал кэш-кредитку от Идеи. Тоже без запроса, но налили.
Я так понял есть смысл и без лимита забрать? Всё тоже самое, только без денег банка?

Можно и без лимита забрать. Может потом нальют.
На днях знакомый тоже просил лимит - получил 0. Видимо "рисковость" из-за короны закрутили на всю :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:00

Не вижу здесь смысла в лимите совсем. Даже не просил.

С завтрашнего дня конкурент Моно для оперативного движения и хранения гривны.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:21

  Vorlon написав:Не вижу здесь смысла в лимите совсем. Даже не просил.

С завтрашнего дня конкурент Моно для оперативного движения и хранения гривны.

Ну я вот раз побалуюсь с грейсом на 120дн, а дальше тож думаю, шо кредлимит тут мне не нужен. Будет депо-картой с 12% на остаток :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 09:18

Re: ОКСІ БАНК

  Vorlon написав:Не вижу здесь смысла в лимите совсем.

Ага, и спортклубы, и спортмаги -все на карантине, матье го.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:34

  ukrprom2014 написав:
  Vorlon написав:Не вижу здесь смысла в лимите совсем.

Ага, и спортклубы, и спортмаги -все на карантине, матье го.
свыше Фонда на 3 месяца в Авале под 9,5%, а тут смело до 200к под виртуальные 12%
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:10

Re: ОКСІ БАНК

ukrprom2014 написав:
  Vorlon написав:Не вижу здесь смысла в лимите совсем.

Ага, и спортклубы, и спортмаги -все на карантине, матье го.

Тоже так подумал - лимит не дали, спортики закрыты - и снял заявку.
Кстати после сюси-пуси, "точно аннулировать заявку" и моего подтверждения вся культурная няшность пропала в один миг. Ни тебе ок, ни спасибо, ни возвращайтесь... Даже не попрощались. Такие обидчивые... ))
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