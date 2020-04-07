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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 бер, 2020 19:06
Re: ОКСІ БАНК
Рефералки есть у банка? Ссылку киньте если что
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Додано: Суб 28 бер, 2020 19:31
2XL рефералки немає на даний момент.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Нед 29 бер, 2020 01:12
21 февраля был возврат покупки. Деньги на спортбанк пришли оперативно, но до сих пор висят в блоке. Почему не идут на счет, поддержка не знает.
Додано: Нед 29 бер, 2020 11:27
Re: ОКСІ БАНК
Прислали нолик по лимиту. Запроса в УБКИ не было.
В этом месяце получал кэш-кредитку от Идеи. Тоже без запроса, но налили.
Я так понял есть смысл и без лимита забрать? Всё тоже самое, только без денег банка?
Размер имеет значение.
Додано: Нед 29 бер, 2020 11:41
Можно и без лимита забрать. Может потом нальют.
На днях знакомый тоже просил лимит - получил 0. Видимо "рисковость" из-за короны закрутили на всю
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 29 бер, 2020 13:00
Не вижу здесь смысла в лимите совсем. Даже не просил.
С завтрашнего дня конкурент Моно для оперативного движения и хранения гривны.
Додано: Нед 29 бер, 2020 13:21
Ну я вот раз побалуюсь с грейсом на 120дн, а дальше тож думаю, шо кредлимит тут мне не нужен. Будет депо-картой с 12% на остаток
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 30 бер, 2020 09:18
Re: ОКСІ БАНК
Ага, и спортклубы, и спортмаги -все на карантине, матье го.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:34
свыше Фонда на 3 месяца в Авале под 9,5%, а тут смело до 200к под виртуальные 12%
никому не верю
Додано: Сер 08 кві, 2020 19:10
Re: ОКСІ БАНК
Тоже так подумал - лимит не дали, спортики закрыты - и снял заявку.
Кстати после сюси-пуси, "точно аннулировать заявку" и моего подтверждения вся культурная няшность пропала в один миг. Ни тебе ок, ни спасибо, ни возвращайтесь... Даже не попрощались. Такие обидчивые... ))
Размер имеет значение.
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