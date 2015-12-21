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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 кві, 2020 23:17
2XL написав: ukrprom2014 написав: Vorlon написав:
Не вижу здесь смысла в лимите совсем.
Ага, и спортклубы, и спортмаги -все на карантине, матье го.
Тоже так подумал - лимит не дали, спортики закрыты - и снял заявку.
Кстати после сюси-пуси, "точно аннулировать заявку" и моего подтверждения вся культурная няшность пропала в один миг. Ни тебе ок, ни спасибо, ни возвращайтесь... Даже не попрощались. Такие обидчивые... ))
она и в дебетном режиме интересна для транзита по аналогии с моней
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