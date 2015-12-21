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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.3 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
30%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:17

  2XL написав:
ukrprom2014 написав:
  Vorlon написав:Не вижу здесь смысла в лимите совсем.

Ага, и спортклубы, и спортмаги -все на карантине, матье го.

Тоже так подумал - лимит не дали, спортики закрыты - и снял заявку.
Кстати после сюси-пуси, "точно аннулировать заявку" и моего подтверждения вся культурная няшность пропала в один миг. Ни тебе ок, ни спасибо, ни возвращайтесь... Даже не попрощались. Такие обидчивые... ))

она и в дебетном режиме интересна для транзита по аналогии с моней
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:10

Re: ОКСІ БАНК

Так грейс 62 дня? Почему в приложении светит 25 погасить все.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:18

  DENVER_S написав:Так грейс 62 дня? Почему в приложении светит 25 погасить все.


Может кредитный лимит срезали до 0 при наличии долга.
Kevin
 
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