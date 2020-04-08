|
|
ОКСІ БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:35
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
-
югин
-
-
- Повідомлень: 230
- З нами з: 09.09.15
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|17863
|2511351
|
|
|84326
|9917915
|
|
|15812
|2200672
|
Чет 09 кві, 2020 21:22
klug