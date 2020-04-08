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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
27%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:35

Реферальная ссылка

Может кому пригодится +55 грн
http://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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Повідомлень: 230
З нами з: 09.09.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:27

  югин написав:Может кому пригодится +55 грн
http://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl

:?:
rollo
 
Повідомлень: 496
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:44

rollo если есть вопросы, лучше их писать!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлень: 2316
З нами з: 22.11.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:55

  anis написав:rollo если есть вопросы, лучше их писать!

Где там 55 грн. Не нашел.
rollo
 
Повідомлень: 496
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:57

rollo для этого необходимо оформить карту через приложение, после того как перешли по реф.ссылке
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2316
З нами з: 22.11.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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  #<1 ... 32333435
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