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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:35
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
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югин
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:27
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rollo
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:44
rollo если есть вопросы, лучше их писать!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:55
anis написав:rollo
если есть вопросы, лучше их писать!
Где там 55 грн. Не нашел.
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rollo
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- Повідомлень: 496
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 51 раз.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:57
rollo для этого необходимо оформить карту через приложение, после того как перешли по реф.ссылке
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2316
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
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