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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:35
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
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югин
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:27
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rollo
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:44
rollo если есть вопросы, лучше их писать!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
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- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:55
anis написав:rollo
если есть вопросы, лучше их писать!
Где там 55 грн. Не нашел.
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rollo
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:57
rollo для этого необходимо оформить карту через приложение, после того как перешли по реф.ссылке
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Суб 11 кві, 2020 11:32
Через день, а то й кожен день додаток sportbank хоче оновлюватися. У всіх так?
Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk
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Rimlyanin1
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Додано: Суб 11 кві, 2020 11:35
И не только в спорте так, моно так же очень часто обновляет бету
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Суб 11 кві, 2020 11:57
Rimlyanin1
Вас это беспокоит?
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Vorlon
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Додано: Суб 11 кві, 2020 12:04
Rimlyanin1 це нормальна практика. Викатили реліз з новими фічами (1.4.0) і слідом за ним, на основі відгуків про баги, випустили реліз з виправленнями багів (1.4.1).
Оформи картку за посиланням і отримай:
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- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Суб 11 кві, 2020 12:13
Даже были новые релизы с исправлением орф.ошибок, описок))
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Суб 11 кві, 2020 10:58
Andey
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